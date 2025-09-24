Muğla’da büyükşehir ile baro arasında adli yardım protokolü

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Barosu arasında imzalanan protokol, Muğla’da yaşayan başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere, ekonomik güçlükler nedeniyle yasal haklarını aramakta zorluk çeken vatandaşlar için önemli bir adım niteliği taşıyor. Protokol ile ihtiyaç sahibi vatandaşların hukuki hak ve süreçler konusunda bilgilendirilmesi, adli yardım hizmetlerine erişimlerinin sağlanması ve avukatlardan hukuki destek almalarına yönelik ortak çalışmalar hayata geçirilecek.

ŞİDDETLE MÜCADELEDE DAYANIŞMA VURGUSU

Ayrıca, cinsiyete dayalı şiddetle mücadele alanında Büyükşehir tarafından hayata geçirilen projelere Muğla Barosu’nun katkısı sağlanacak, karşılıklı olarak ortak projelerde iş birliği yapılacak. Protokol ile ihtiyaç sahibi vatandaşların hukuki destek alabilmesi için ekonomik engeller ortadan kaldırılıyor. Protokolün imza töreninde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Muğla Barosu Başkanı Av. Levent Akgün yer aldı. Taraflar, iş birliğinin yalnızca mali destekten ibaret olmadığını, aynı zamanda şiddetle mücadelede ortak sorumluluk ve dayanışmanın da göstergesi olduğunu vurguladı.

AKGÜN: ADLİ YARDIMLA EKONOMİK ZORLUK YAŞAYAN VATANDAŞLARA ADALETE ERİŞİM DESTEĞİ SAĞLANACAK

Muğla Barosu Başkanı Av. Levent Akgün, yapılan çalışmanın sosyal belediyecilik açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi: “Adli yardım, ekonomik durumu yetersiz vatandaşların adalete erişimini sağlayan bir hizmettir. Büyükşehir ile imzalanan bu protokol, Baromuzun adli yardım bütçesine çok önemli bir katkı sağlayacak. Ahmet Başkanımız bu konuda örnek bir sosyal belediyecilik anlayışı gösterdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

ARAS: EKONOMİK ENGELLERİ KALDIRARAK ADALETE ERİŞİMİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Başkan Ahmet Aras ise adaletin herkes için erişilebilir olmasının önemine dikkat çekti: “Bugün burada yalnızca bir protokol imzalamıyoruz. Bugün, adaletin herkes için erişilebilir olması, kadınların, çocukların ve dezavantajlı yurttaşlarımızın yalnız bırakılmaması adına çok değerli bir adım atıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyemiz ile Muğla Baromuz arasında imzaladığımız bu protokol, toplumumuzun adalet ve eşitlik talebine verilen somut bir cevaptır. Şiddet mağduru kadınların, çocukların ve ekonomik güçlük yaşayan yurttaşlarımızın adalete erişimi çoğu zaman zorlaşıyor. İşte bu protokol, Baromuzun adli yardım hizmetleriyle belediyemizin sosyal destek politikalarını bir araya getirerek engelleri kaldırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Muğla Barosu Adli Yardım Bütçesi’ne 3 milyon 500 bin TL destek sağlayacağız.”

“PROTOKOL, KADINLARA YÖNELİK HİZMETLER ZİNCİRİNE YENİ BİR HALKA EKLİYOR”

“Kadın politikaları bizim için yalnızca sosyal hizmet değil, aynı zamanda eşit yurttaşlık meselesidir” diyen Aras, “Bu doğrultuda Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı imzaladık. Ayrıca Şiddete Karşı Tutum Belgesi ile şiddetin hiçbir bahanesi olamayacağını ilan ettik. Bu belgeler, uluslararası ölçekte verdiğimiz eşitlik ve özgürlük taahhüdümüzün göstergesidir. Belediyemiz, kadın yaşam merkezleri, gündüz bakımevleri, kısa mola merkezleri, kadın istihdam projeleri, Mor Yaşam destekleri ve şiddetle mücadele hattıyla kadınların hayatına dokunan bütüncül bir hizmet ağı kurmuştur. Bugün imzaladığımız bu protokol de bu hizmetler zincirine güçlü bir halka daha eklemektedir. Çünkü biz biliyoruz ki; eşitlik olmadan demokrasi olmaz, adalet olmadan toplumsal barış olmaz” ifadelerini kullandı.