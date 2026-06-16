Muğla’da drone ile doğa denetimi

Dünya’nın ve Türkiye’nin turizmde söz sahibi ilçelerine sahip olan, doğal, tarihi güzellikleri ve orman varlığı ile özel bir şehir olan Muğla’yı korumak için Büyükşehir Belediyesi il genelinde çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri il genelinde doğayı korumak, izinsiz çöp, moloz, hafriyat dökümünün önüne geçmek için fotokapan sisteminden sonra drone hizmetini de devreye soktu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri şehrin önemli noktalarına kurduğu 7 fotokapandan sonra drone hizmeti ile kaçak hafriyat, izinsiz çöp ve moloz dökümünün önüne geçilmesini hedefliyor. Bugüne kadar il genelinde fotokapan sistemi ve yapılan sıkı denetlemelerle 1520 kişiye 14 Milyon 210 Bin TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca kaçak hafriyat, izinsiz moloz dökenlerin tespiti sonrası alanların temizletilmesi de kaçak döküm yapanlara yaptırılıyor.

FOTOKAPAN, DRONE İLE KAÇAK DÖKÜMLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri il genelinde kaçak dökümlerin en fazla yapıldığı alanlarda ve birçok noktada 7/24 görev yapıyor. Denetim ve önleme faaliyetlerini daha etkin hale getirmek amacıyla bu noktalarda gece ve gündüz izleme yapabilen fotokapan sistemleri kuruldu. Büyükşehir Belediyesi fotokapan sisteminden sonra drone hizmetini de devreye sokarak kaçak dökümlerin önüne geçmeyi hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada çevrenin korunması konusunda vatandaşların ve işletmelerin daha duyarlı olması gerektiği vurgulandı ve çevre kirliliğine sebep olan faaliyetlerin 444 48 01 nolu çağrı merkezine bildirilmesinin önemli olduğu vurgulandı.