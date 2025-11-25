Muğla’nın 13 ilçesinde

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği farkındalık çalışması ile kadına yönelik şiddetin boyutlarına dikkat çekti. Etkinlik süresince vatandaşlara bilgilendirme yapılarak Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezleri'nin sunduğu hizmetler tanıtıldı. 13 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama ile kadına yönelik şiddetin görünen ve görünmeyen tüm boyutları ele alındı.

"GÜVENLİ GÜVENSİZ SAATLERE İNDİRGENMEYEN BİR HAYAT İSTİYORUZ"

Menteşe Sınırsızlık Meydanı’nda düzenlenen programda kadına yönelik şiddetin farklı boyutlarına dikkat çekilerek, şiddete karşı ortak bir çağrı yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Mahalle Meclisi üyeleri, etkinlikte yaptıkları açıklamada toplumda kadınların yalnızlaştırılmasına, görünmez kılınmasına ve erkek şiddetine karşı tepkilerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, meydanlarda yankılanan ‘Yalnız Değilsin’ sesiyle tüm zincirleri, tüm tabuları, utancı ve korkuları geride bırakmak için alanlardayız. Sokaklarda korkmadan yürüyebileceğimiz, güvenli güvensiz saatlere indirgenmeyen bir hayat istiyoruz. Kadın olmanın aşağılanmadığı, şiddetle tanımlanmadığı bir yaşam Şiddetsiz bir dünyayı kurmak ve bu dünyada yaşamak istediğimizi ilan ediyoruz. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz."

"ÇALIŞMA, SESSİZ BIRAKILAN ŞİDDET OLGUSUNA KARŞI GÜÇLÜ BİR TOPLUMSAL UYARIDIR"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Özge Demirel, "Bugün, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. 21 Kasımdan itibaren tüm ilçelerimizde, ilçe belediyelerimiz ve kadın örgütlerimizle birlikte merkez lokasyonlara yerleştirdiğimiz ‘Yalnız Değilsin’ temalı sandalyelerle, erkek şiddeti nedeniyle aramızdan koparılan kadınların görünmeyen hikâyelerini görünür kılmak istedik. Bu çalışma, sessiz bırakılan şiddet olgusuna karşı güçlü bir toplumsal uyarıdır" diye konuştu.

"MUĞLA’YI EŞİTLİKÇİ VE GÜVENLİ BİR KENT YAPMA KARARLILIĞINDAYIZ"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yaptığı açıklamada, "Kadına yönelik şiddet yalnızca bireysel bir acı değil; toplumsal vicdanı hedef alan ağır bir insan hakkı ihlalidir. Muğla’da hiçbir kadın kaderine terk edilmez, hiçbir çocuk çaresiz bırakılmaz. Bu ilke doğrultusunda şiddete karşı kararlı bir kurumsal duruş sergiliyor, tüm çalışmalarımızı eşitlik temelinde yürütüyoruz" dedi.

Başkan Aras, Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamaya aldığı Şiddete Karşı Tutum Belgesi, kurumiçi şiddet, taciz ve mobbinge sıfır tolerans politikası ve toplu iş sözleşmesine eklenen şiddet maddesine dikkat çekerek, bu kararlılığın süreceğini vurguladı. Aras, Kadın ve Aile Hizmetleri biriminin kurulmasının da şiddetle mücadeleyi bütüncül bir yapıya kavuşturmak, kadınlara ve ailelere yönelik tüm destek mekanizmalarını tek çatı altında toplamak amacıyla hayata geçirildiğini dile getirdi.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM BENİMSİYORUZ"

Başkan Aras, "Kadına yönelik şiddeti yalnızca sonuçlarıyla değil, nedenleriyle birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşım benimsiyoruz. Şiddet Önleyici Politikalar çalıştayımızdan kadın sığınmaevimize, baro ile yaptığımız hukuki destek protokolünden psikolojik danışmanlık hizmetlerimize, kadın yaşam merkezlerimizden kırsal mahallelere ulaşan gezici dayanışma otobüsümüze kadar uzanan güçlü bir destek ağı kurduk" ifadelerini kullandı.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN HİÇBİR BAHANESİ YOKTUR"

Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımdan kent diline kadar şiddetle mücadelede kapsamlı uygulamalar hayata geçirdiğini kaydeden Başkan Aras, "Mor Durak ve Mor Otobüs uygulamalarımızla kentte görünür bir farkındalık oluşturuyoruz. Kadınların geceleri durak harici inebilmelerine imkân tanıyarak, ulaşımda güvenliklerini artırıyoruz. Bizim için mesele yalnızca şiddeti durdurmak değil, Muğla’da kalıcı bir toplumsal dönüşümü başlatmaktır. Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi yoktur; kabulü, hoşgörüsü, sessizliği yoktur. Bu kentte kadınların sesi de, sözü de, hakkı da güçlüdür. Muğla’yı eşitlikçi, güvenli ve dayanışmacı bir kent yapma kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.