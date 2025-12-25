Muğla’nın “Altın Kızları” Türkiye Şampiyonu oldu

Samsun’da düzenlenen 2025 Salon U-13 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları başarılı sonuçlar aldı. Esma Kuş, Zeynep Sare Akarca ve Aysima Aslan’dan oluşan Büyükşehir U-13 takımı Türkiye Şampiyonu olarak Muğla’ya büyük bir gurur yaşattı. Ayrıca Zeynep Sare Akarca bireysel kategoride bronz madalyanın da sahibi oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün başarılı okçuları antrenörleri Dr. Ejder Sözen liderliğinde ulusal ve uluslararası turnuvalarda büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Samsun’da düzenlenen 2025 Salon U-13 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası’na katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları takım halinde Türkiye Şampiyonluğu elde etti. Türkiye Şampiyonası’na 151 kulüp, 1242 sporcu ile katılım sağladı.

DR. SÖZEN’E BÜYÜK ONUR

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play komisyonu Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk takımı antrenörü Dr.Ejder Sözen’i Fair Play Sportif Tanıtım Dalı 2024 Şeref Diploması ile ödüllendirdi. Dr.Ejder Sözen kendisine verilen Şeref Diploması ile ilgili şunları söyledi; “15 yıl önce küçücük çocuklarla yola çıkarak kurduğum hayallerin Büyükler Dünya Şampiyonluğu ile taçlandığı bir sezonun hemen ardından Türkiye'nin en prestijli spor ödülü olarak gördüğüm TMOK FairPlay ödüllerinde Şeref Diplomasına değer görülmek benim için çok değerli. Tebliğ mektubunda yazan "iyiye, doğruya, güzele..." ifadesi bu ödülü benim için daha da anlamlı yapıyor. Çabalarımın Türkiye'nin en büyük spor kuruluşu tarafından görüldüğünü bilmek benim için çok mutluluk verici.”

ARAS: MUĞLAMIZIN ÇOCUKLARI OKÇULUKTA TARİH YAZARKEN YENİ NESİLLERE DE ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİYOR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras okçulukta Türkiye Şampiyonu olan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularını ve yeni nesile okçuluk sporunu sevdiren, ulusal, uluslararası turnuvalarda ülkemizi ve Muğlamızı gururlandıran sporcular yetiştiren, Şeref Diploması ödülüne layık görülen antrenör Dr.Ejder Sözen’i kutladı. Başkan Aras; “Muğlamızın Yatağan ilçesindeki bir mahallede okçuluk sporunu başlatan ve o mahallenin çocuklarından dünya şampiyonu sporcular çıkaran Dr. Ejder Sözen hocamızı bir kez daha kutluyor, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Şeref Diploması ödülü için de tebrik ediyorum. Ejder Sözen’in kararlılığı, azmi ve çalışkanlığı sayesinde Muğlamızın çocukları okçulukta tarih yazarken yeni nesillere de örnek olmaya devam ediyor. Bu jenerasyonun en küçükleri Samsun’da düzenlenen şampiyonada Türkiye Şampiyonu oldular ve Muğlamızı bir kez daha gururlandırdılar. Antrenörümüz Ejder Sözen’in öğrencileri, Türkiye Şampiyonu Altın Kızlarımız Esma, Zeynep, Aysima’dan oluşan Makaralı Yay Takımı’mızla gurur duyuyor ve bizlere bu sevinci yaşattıkları için teşekkür ediyorum” dedi.