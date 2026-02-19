Müvekkilin iddiasına “iftira” diyen savcılık avukat hakkında gözaltı kararı verdi

İzmir Barosu, bir avukatın, ifade için gittiği karakolda, ifade öncesi işkence gördüğünü beyan eden müvekkilinin beyanlarını ve durumunu tutanağa geçirmek istediği için “polise iftira” iddiasıyla nöbetçi savcı tarafından hakkında gözaltına alındığını duyurdu.

“ADALET BAKANI ‘AİLEYİZ’ MESAJI ATMIŞTI”

İzmir Barosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bu gece bir meslektaşımız, ifade için gittiği karakolda, ifade öncesi işkence gördüğünü beyan eden müvekkilinin beyanlarını ve durumunu tutanağa geçirmek istediği için 'polise iftira' iddiasıyla nöbetçi savcı tarafından hakkında gözaltı kararı verilmiş, mevcutlu şekilde adliyeye sevk edilmesi talimatlandırılmıştır. Daha birkaç gün önce Adalet Bakanı tarafından avukatların kişisel telefon numaralarına 'aileyiz' temalı SMS’ler gönderilirken; aynı bakanlık teşkilatında görev yapan nöbetçi savcı, bir avukatın 'iftira' suçlamasıyla mevcutlu sevk edilmesi hakkında görüşmek isteyen ve görevi meslektaşlarının haklarını savunmak olan baro yönetim kurulu üyeleriyle dahi telefon görüşmesi yapmamıştır” denildi.

“KANUNA, USULE, HUKUKA AYKIRI”

HSK’ye seslenen açıklamada, “İşkenceyi önlemeye, işkence iddiasını tutanağa geçirmeye çalışan bir avukatı gözaltına aldırma ve mevcutlu şekilde adliyeye sevk etme cüretini gösteren savcının asıl görevi, kendisine bildirilen işkence suçunu araştırmak, önlemek ve bu suça karışanlar hakkında işlem yapmaktır. Sırf bu iddiayı tutanağa yansıttığı için kanuna, usule, hukuka aykırı şekilde bir avukatı mevcutlu olarak ifadeye çağıran savcı hakkında HSK gereğini yapmalı, meslektaşımız ise derhal serbest bırakılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.