Narlıdere’de okul kantinlerine denetim

Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı, güvenli ve hijyenik ortamlarda eğitimlerine devam edebilmeleri için okul kantinlerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimler kapsamında ekipler; kantinlerdeki genel hijyen koşullarını, gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini, gıdaların saklama koşullarını, satışı yasaklanan ürünleri ve yangın tüplerinin güvenlik durumlarını titizlikle inceledi. Ayrıca kantin işletmecilerine gıda güvenliği ve hijyen konusunda bilgilendirme yapılırken, gerekli olan ruhsat ve belgelerin de kontrolü yaptı.

Tespit edilen eksiklikler için işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlarda olan kantinlere de yasal işlem uyguladı. Ekipler, okul kantinlerindeki denetimlerini yıl boyunca devam edecek.