NE-DER: Nitelikli ve üretken öğretmenler için yeni model şart

Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Derneği (Ne-Der), gazetemizin İzmir bürosunda Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge temsilcisi Mehmet Şakir Örs’ü ziyaret etti. Eğitimde zorunlu ve acil bir reform olması gerektiğine dikkat çeken eğitimciler öğretmen yetiştirme düzeniyle ilgili çağın ihtiyaçlarına uygun bir çıkış yolu, bilgi ve yapay zeka çağına uygun bir öğretmen yetiştirme modeli önerdi. Eğitimci Mustafa Özdemir, yürüttükleri çalışmalar kapsamında hazırladıkları “Nitelikli ve Üretken Öğretmen Projesi”ni anlatarak Türkiye’de eğitim reformunun kaçınılmaz duruma geldiğini söyledi. Özdemir, “Eğitimimiz kaygı ve umutsuzluk üretiyor. Çözüm üretmeliyiz. Türkiye için uygulanabilir bir eğitim reformu acildir, zorunludur” dedi.

‘ÖĞRETMEN ÜNİVERSİTELERİ KURULMALI’

Projenin temel amacının nitelikli ve üretken öğretmen olduğunu belirten Özdemir, “Öğretmen üniversiteleri kurulmalı ve bu üniversitelerde dijital çağın teknolojisini eğitimde ve üretimde kullanan, özgür beyinli, vicdanlı ve bağımsız bireyler yetiştiren öğretmenler olacak” diye konuştu. Özdemir, 1500’lü yıllardan günümüze eğitim tarihini incelediklerini ve bilim insanlarının desteğiyle yol aldıklarını belirtti.

‘HER YER EĞİTİM ALANI OLACAK’

Öğretmen liselerinden başlayarak eğitim modelinin kademelendirileceğini kaydeden Özdemir, “Öğretmen lisesi, öğretmen üniversitesinin kampüsü içinde olacak. Tasarım, atölye, laboratuvar ilkesiyle çalışacak. Her yer eğitim alanı, her an eğitim zamanı olacak. Bu okullar yatılı olacak” dedi. Özdemir, yapay zekâ, Web 3.0, Metaverse gibi gelişmelerin eğitimde etkin kullanılması gerektiğini de belirtti.

‘EĞİTİM REFORMU LAİKLİK TEMELİNDE OLACAK’

Özdemir, “Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde kapsayıcı, laiklik temelinde olacak. Bizim derdimiz şu anki eğitim sistemini suçlamak değil. Biz ne yapmalıyız soruyoruz. Öğretmenler hem ülke hem kültürel hem sosyal kalkınmaya katkı sağlayacak. Kooperatifçilik, inovasyon ve buluş üretme öğretmenin en iyi bildiği şey olacak” ifadelerini kullandı