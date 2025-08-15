Neşet Ertaş türküleri Laodikya’da hayat buldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 1. Opera ve Bale Günleri, “Sanat Şehri Denizli” vizyonu doğrultusunda unutulmaz bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında, Laodikya Batı Tiyatrosu’nda sahnelenen “Neşet Ertaş Türküleri Senfonik” konseri, binlerce sanatseveri tarihi atmosferde buluşturdu. Konsere; Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Beltaş Genel Müdürü İbrahim Doğan, Kültür AŞ Genel Müdürü Ferhat Çelik ve 15 bin kişilik Batı Tiyatrosu’nu dolduran binlerce Denizlili muhteşem bir gece geçirdi

TARİH VE SANAT LAODİKYA’DA BULUŞTU

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının sahne aldığı tek perdelik ve yaklaşık 80 dakika süren konserde, Anadolu halk müziğinin efsanevi ismi Neşet Ertaş’ın unutulmaz eserleri klasik müzik formlarıyla yeniden hayat buldu. Orkestra şefliğini Eray İnal’ın yaptığı gösteride, soprano Sevil Erçak, tenor Emre Akkuş, bariton Kamil Kaplan ve bas Mehmet Yılmaz solist olarak sahne aldı. Etkinlikte sanatseverler, hem Neşet Ertaş’ın yüreklere işleyen türkülerini hem de senfonik düzenlemelerin büyüleyici gücünü bir arada deneyimledi. Laodikya’nın tarihi dokusu, müziğin evrensel diliyle birleşerek unutulmaz bir geceye imza atıldı.

‘SANATSIZ KALAN BİR MİLLETİN HAYAT DAMARLARINDAN BİRİ KOPMUŞ DEMEKTİR’

Konserin sonunda Başkan Çavuşoğlu, tüm sanatçıları kutlayarak “Bu şehri sevgi, kardeşlik, barış ve sanatla büyütme hayalimiz vardı. Bugün, bu hayalimize bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünden ilham alarak sanatıyla, turizmiyle ve mutlu insanlarıyla sanat şehrimizi hep birlikte inşa edeceğiz. Büyük Atamız, en zor şartlarda bile sanattan ve okumaktan asla vazgeçmemiştir. Biz de O’nun kılavuzluğunda, bu güzel ülkede O’nun askeri olmaya devam edeceğimize söz veriyoruz” diye konuştu. Programın sonunda Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, günün anısına Orkestra Şefi Eray İnal ile birlikte solistlere plaket takdim etti.