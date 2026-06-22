Nif Kiraz Festivali’ne yoğun katılım

Muğla’da Fethiye Belediyesi ve Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Nif Kiraz Festivali, yurttaşlara unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.

Festivalde Nif Muhtarı Ferhat Uysal, festivalin mahalleye ekonomik olarak da katkı sağladığını ifade ederek, “Kültürel mirasımızı yaşatmak, yerel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal dayanışmamızı güçlendirmek adına bu tür etkinlikleri son derece kıymetli buluyoruz. Nif Mahallemizin güzelliklerini ve bereketini paylaşmaya devam edeceğimiz, dostlukların pekiştiği, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiği nice festivallerde buluşmayı temenni ediyorum” dedi.

Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Veli Uysal, “Muhtarlarıma, STK başkanlarıma, siyasi parti başkanlarıma ve tüm katılımcılar hoşgeldiniz. Nif Mahallesi’nin değerli yurttaşlarına bu festivalin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm çiftçilerimize bol bereketli işler nasip etsin. Ayrıca değerli babalarımızın, Babalar Günü’nü kutluyorum. Alim Karaca başkanımın selamlarını iletiyorum. Herkese iyi akşamlar ve iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.

YARIŞMALARDA BİRİNCİLER BELLİ OLDU

Daha sonra festivalde Ali Tunç ve belediye bandosu sahne aldı. Programda kiraz üreticisi yarışması gerçekleşti. En iyi üretici yarışmasında birinci Fatma Gül Kara, ikinci Cengiz Gökmen, üçüncü ise Mustafa Yücel oldu. En hızlı kiraz yeme yarışmasında ise Medet Topçu birinci oldu.

Programda daha sonra Türk Halk Müziği Sanatçısı Nurcan Altınok sahne aldı.