Ödemiş Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi kurdu

Ödemiş Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, bünyesinde Arama Kurtarma Ekibi kuruldu. Ödemiş Arama Kurtarma Ekibi Derneği işbirliği ile eğitimlerini sürdürürken olası afet durumlarında etkin müdahale için göreve hazır hale getiriliyor. Belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan ve gönüllü olarak katılım sağlayan 14 personelden oluşan ekip, temel arama kurtarma eğitimlerini aldı.

Afet ve acil durumlara hızlı ve organize bir şekilde müdahale edebilmek için çalışmaların yapıldığını belirten Belediye Başkanı Mustafa Turan; “Can ve mal kayıplarına sebep olan afetler hepimizin ortak sorunudur. Bu sorunla mücadele etmek hepimizin görevidir Afetlere karşı dayanıklı bir kent inşa etmek istiyorsak sadece altyapı değil, insan kaynağımızı da güçlendirmeliyiz. Bu nedenle belediye çalışanlarımız arasından gönüllü bir ekip oluşturduk. Ekibimiz, son günlerde ilçemizde ve bölgemizde meydana gelen yangınlarda aktif olarak görev yaptı. Bundan böyle çalışmalarımız, olası bir afet durumunda ilk müdahale ekibimizin kapasitesini güçlendirmek yönünde olacak” dedi. Ödemiş Belediyesi tarafından Akıncılar Mahallesi Üç Eylül Parkı bitişiğinde kurulan Afet ve Acil Durum İstasyonu afet durumlarında Arama Kurtarma Ekibi’nin toplanma ve hareket merkezi olarak kullanılacaktır.