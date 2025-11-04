Ödemiş Belediyesi, sıcak çorba ikramı

İzmir’de Ödemiş Belediyesi, geçen kış olduğu gibi bu yıl da havaların soğumasıyla sıcak çorba ikramına yeniden başladı. Her sabah 07.00-09.00 saatleri arasında Kent Lokantası önünde ücretsiz bardakta çorba ve ekmek ikramı vatandaşlarla buluşacak. Özellikle sabahın erken saatlerinde okula ya da işe gitmek için yola çıkan öğrenciler ve emekçilere destek için yapılan uygulama hem iç ısıtıyor hem de güne moral katıyor.

Belediye ekipleri tarafından hijyenik koşullarda hazırlanan çorba ve ekmek, kış boyunca ikram edilmeye devam edecek.