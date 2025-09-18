Öğrenciler mezun olmadan iş dünyasıyla buluşuyor

Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen protokol imza törenine Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aylin Güney ve Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ile EBSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Arda Yüksel ve Cüneyd Temel katıldı.

Rektör Prof. Dr. Levent Kandiller, öğrencilerin akademik bilgilerini iş dünyasında uygulama fırsatı bulacağı uygulamalı bir program olan YU-COOP’u (Yaşar Üniversitesi Ortak Eğitim Programı) hayata geçirdiklerini belirterek, “EBSO ile yaptığımız geniş çaplı iş birliği kapsamında öğrencilerimizi mezun olmadan iş dünyasıyla buluşturmayı ve sektörel tecrübe kazandırmayı amaçlıyoruz. Ders müfredatlarımızı YU-COOP programına entegre edecek şekilde değiştiriyoruz. Öğrencilerimiz derslerin yanı sıra uzun süreli staj ve ortak eğitim sayesinde kurumlarla iç içe deneyim kazanacak. EBSO’nun desteği bizim için çok önemli. Böylece öğrencilerimizin mezun olmadan iş deneyimi kazanarak istihdam olanakları da artacak. EBSO’ya verdikleri destek için teşekkür ediyoruz” dedi.

EBSO’DAN DESTEK

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise, programın teorik bilgi ile pratiği birleştirerek nitelikli iş gücü yaratacağını vurguladı. Yorgancılar, “Böyle bir iş birliğine gitmekten mutluyuz. Hem oda çalışanlarımız hem üyelerimiz geniş bir akademik eğitim desteğinden yararlanacak, hem de Yaşar Üniversitesi öğrencileri EBSO üyesi 800’e yakın işletmede sektörel deneyim kazanacak. Bu program hem teorik bilginin pratiğe aktarılması hem de sürdürülebilir bir üniversite-sanayi iş birliği modeli açısından örnek teşkil ediyor. Yaşar Üniversitesi’ne bu iş birliği için teşekkür ediyoruz” dedi.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ MODELİ ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

İmzalanan geniş kapsamlı protokolde Yaşar Üniversitesi Ortak Eğitim Programı’nın yanı sıra lisansüstü eğitim programları, sertifika programları ve kurumsal akademiler, staj ve iş olanakları, AR-GE ve bilimsel projeler, danışmanlık hizmeti gibi iş birliği alanları da yer alıyor.