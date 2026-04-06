Öldürülen gazeteciler anıldı: Gazetecilik öldürülmek isteniyor

İzmir Gazeteciler Cemiyet, 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü kapsamında Basın Müzesi’nde anma töreni gerçekleştirdi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İGC yöneticileri; Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Cumhuriyete Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu, Musa Anter’in kızı Rahşan Anter, Turan Dursun’un oğlu Abit Dursun ile gazeteci Çiğdem Toker başta olmak üzere çok sayıda gazeteci katıldı.

GAZETECİLİK ÖLDÜRÜLMEK İSTENİYOR

Kalemini hakikatten yana kullandığı için yaşamını yitiren meslektaşlarını saygıyla ve minnetle andıklarını ifade eden Dilek Gappi, “Mesleğimiz dünyanın en onurlu mesleklerinden biri olarak kabul ediliyorsa, bunda doğrudan taviz vermemenin bedelini yaşamlarıyla ödeyen meslektaşlarımızın payı var. Onlar, halkın gözü, kulağı, vicdanıydı. Hasan Fehmi’den bu yana 67 gazetecinin öldürüldüğü belirtiliyor, yurtdışında katledilenler de eklenirse kayıplarımız çok daha yüksek. Hala çoğu faili meçhul. Günümüzde ise gazeteciler değil ama açıkça gazetecilik öldürülmek isteniyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan gazetecilikte gerçekleri yazmanın bedeli hala çok ağır. Merdan Yanardağ, Alican Uludağ, İsmail Arı hala demir parmaklıklar ardında. Yaşadığımız baskılara, dijital tufana rağmen etik değerlerden vazgeçmeyeceğimize ve kalemimizi ne olursa olsun güçlü tutacağımıza yemin ediyoruz. Türkiye’de öldürülen gazetecilerin anılarının yaşadığı ilk ve tek Basın Müzesi’nde emeği geçen tüm önceki dönem başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize de teşekkür ederiz” diye konuştu.

“KALEMİNİ DOĞRUDAN YANA KULLANANLARIN YANINDAYIZ”

Yaşamını yitiren kalemlerin ülkenin demokrasi tarihine, bağımsızlığına ve doğruların mücadelesine en ağır yük olduğunu belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise “Mustafa Kemal Atatürk’ün yokluktan var ettiği ülkemizde demokrasi, çağdaşlık için ağır bedeller ödendi, ödenmeye devam ediyor. Ağır bedellerden aldığımız dersler dik durmak, adaleti, yaşamı savunmak, bir arada olmak olmalı. Kalemini hiçbir zaman eğip bükmeden doğrudan, halktan yana kullananların her zaman yanındayız. İyi ki varsınız” dedi.

BÜTÜN BELLEĞİMİZ KANLA YAZILI

Babasının katledilmesinin üzerinden 33 yıl geçtiğini ve hala bombayı koyanı aradıklarını söyleyen unutulmaz yazarımız Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu “Davamız hala devam ediyor. Yakınları katledilen ailelerle dayanışma zinciri oluşturduk, bir araya gelmemizin sembol olmasını istedik. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda babamın çalışmalarının halka ulaşması için çalışıyoruz. Aslında bütün belleğimiz kanla yazılı. Bu kanlı belleği diri tutmamız lazım” dedi.

GAZETECİLER CEZAEVLERİNDE ÇÜRÜTÜLÜYOR

Musa Anter’in kızı Rahşan Anter ilerleyen yaşına rağmen özgür gazetecilik ve demokrasi için mücadele etmeye hazır olduğunu ifade etti. Turan Dursun’un oğlu Abit Dursun da gazetecilik mesleğinin onurlu ve tehlikeler dolu olduğunu belirterek, gazetecilerin artık öldürülmekten ziyade cezaevlerinde çürütüldüğünü vurguladı.

“MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Gazeteciliğin demokrasi mücadelesinin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Çiğdem Toker ise “Gazeteciliğe daha çok sahip çıkılması gerekiyor. İktidar, kendi medyasını değişik yollarla inşa etti. Oransal olarak azız belki ama çok etkiliyiz. Haberlere erişim engelleri, idari para cezaları gazetecilik üzerindeki baskıları artırdı. Daralan alanda, hakikatin peşinden koşmak zorlaştı. Toplumun, gazeteciliğin kendisine sahip çıkması lazım. İGC’ye anlamlı tören için teşekkür ederim” dedi.

“İYİLERİN KAZANACAĞINI BİLİYORUZ”

Zafer Arapkirli de 6 Nisan’da Öldürülen Gazeteciler Anı odasında olmaktan onur duyduklarını ifade ederek, “Gazeteciler iyiler ve kötüler arasındaki saflaşmada hep iyilerden yana oldukları için hedef oldular. İyilerden biri, gazeteciliğin sembol isimlerinden Uğur Mumcu’ydu. Ondan çok şey öğrendim. Sonunda demokrasinin, iyilerin kazanacağını biliyoruz” dedi.

“MİRASLARINI YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal, “Geçtiğimiz yaz İzmir’deki büromuz kurşunlandı. Artık gazetecilerin katledilmesi yerine, gazeteciliğin katledilmesi daha stratejik bir hedef haline geldi. Kaybettiğimiz meslektaşlarımızın bıraktıkları mirası taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.