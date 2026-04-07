“Öldürülen Gazeteciler ve Öldürülmek İstenen Gazetecilik” söyleşisine yoğun ilgi

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü kapsamında unutulmaz yazarımız Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu, Musa Anter’in kızı Rahşan Anter, Turan Dursun’un oğlu Abit Dursun ile Gazeteciler Çiğdem Toker, Hakkı Özdal ve Zafer Arapkirli’nin katılımıyla ‘Öldürülen Gazeteciler ve Öldürülmek İstenen Gazetecilik’ söyleşisi düzenlendi.

İGC’nin ev sahipliğindeki söyleşide; kalemini satmayanların bedelini canlarıyla ya da özgürlükleriyle ödediği vurgulanırken, hakikat mücadelesinin asla bitmeyeceği mesajı verildi.

“AİLELER İÇİN DAYANIŞMA AĞI KURULMALI”

Kalemini asla satmayanların ve bedenini hakikat uğruna siper edenlerin mesleğin en büyük kıvancı olduğunu vurgulayan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, “Hapsedilen ve yargılanan gazetecilerin aileleri bu zorlu süreçte yalnız bırakılmamalı. Hem maddi hem de manevi bir dayanışma ağının kurulması gerek. Bizler yaşamlarını feda eden gazetecileri meslektaşları olarak asla unutmayacağız” dedi.

“MESLEKTAŞLARIMIZIN YOLUNDAN YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İGC Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen, bugüne kadar katledilen 67 basın emekçisini saygı ve minnetle andıklarını vurgulayarak, “Kaybettiğimiz meslektaşlarımız demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğünü savundukları için sistemin hedefi haline geldiler. Bugün de ne yazık ki, mevcut sistem gazetecilere yönelik baskı, yıldırma ve korkutma politikaları sürdürüyor. Bizler hakikatin peşinde, meslektaşlarımızın yolundan yürümeye devam edeceğiz. Cezaevlerindeki tutuklu meslektaşlarımız bir an evvel özgürlüklerine, kalemlerine kavuşmalı” diye konuştu.

“GAZETECİLİK İYİLERİN YANINDA YER ALMA MESLEĞİ”

Söyleşinin moderatörlüğünü üstlenen Gazeteci Zafer Arapkirli ise gazeteciliği iyilerle kötüler arasındaki tarihi savaşta iyilerin yanında yer alma mesleği olarak tanımladı. Demokrasiyi savunan toplumu aydınlatma misyonunun sistem tarafından her dönem hedef alındığına dikkat çeken Arapkirli, bu cezalandırma yönteminin geçmişte Uğur Mumcu, Turan Dursun ve Musa Anter örneklerinde olduğu gibi "can almak" şeklinde tezahür ettiğini; bugün ise gazetecilerin kalemlerini kırmak ve onları cezaevlerine göndermekle sürdüğünü belirtti.

“GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA VE İTİRAZ GEREK”

Musa Anter’in kızı Rahşan Anter de hem babasını kaybetmenin derin acısını hem de bugünün tutuklu gazetecileri için duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Anter, “Günümüzde basın ve halkın üzerinde ağır bir korku iklimi var. Tutuklu gazeteciler için siyasi partileri beklemeksizin sivil ve toplumsal bir dayanışma ağının, güçlü bir halk itirazının örülmesi gerek” dedi.

“GENÇ GAZETECİLER MESLEĞİN GELECEĞİ ADINA UMUT KAYNAĞIMIZ”

Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu, babasının katledildiği 24 Ocak 1993 gününün o karanlık anlarını ve ardından başlayan, 33 yılı aşan adalet arayışını anlattı. Cinayetin ardındaki asıl faillerin ve azmettiricilerin hala karanlıkta bırakıldığını söyleyen Mumcu, “Tüm bu karamsar tabloya rağmen Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın düzenlediği kurslara gençlerin gösterdiği yoğun ilgi, mesleğin geleceği adına en büyük umut kaynağımız” diye konuştu.

“AMAÇLARI HALKIN HABER ALMA HAKKINI YOK ETMEK”

Turan Dursun’un oğlu Abit Dursun, henüz 6 yaşındayken kapılarına dayanan tetikçiyle göz göze geldiği sarsıcı anıyı paylaşarak, siyasi cinayetlerin aileler üzerinde ağır tahribatlar bıraktığını ifade etti. Babasının yıllar süren tehditler ve sürgünlerin ardından sırtından vurularak katledildiğini hatırlatan Dursun, “Gazeteci cinayetlerinin asıl amacı halkın haber alma hakkını ve toplumla kurulan bağı yok etmek” dedi.

“OKUR VE İZLEYİCİ DESTEĞİ HİÇ OLMADIĞI KADAR YAŞAMSAL ÖNEME SAHİP”

Gazeteciliğin demokrasi mücadelesinin olmazsa olmaz bir köprüsü olduğunu vurgulayan Çiğdem Toker, “Günümüzde okur ve izleyici desteği hiç olmadığı kadar yaşamsal bir öneme sahip. Bu destek kökleşmezse sadece gazetecilerden kahramanlık beklenirse olmaz. Gazeteciler olarak inançlarımız, hakikat için ısrarımız çok kıymetli. Asla geri adım atmayız ama bu şekilde devam ederse iyi gazeteciliğin ayakta kalabilmesi çok kolay değil” diye konuştu.

“GAZETECİLİK AYDINLANMA FAALİYETİ OLDUĞU İÇİN HEDEFTE”

Türkiye’de gazetecilere yönelik saldırıların çoğu zaman yalnızca suç örgütlerinin değil, doğrudan ya da dolaylı biçimde devletle ilişkili yapıların hedef göstermesiyle gerçekleştiğinin altını çizen Hakkı Özdal, “Bu nedenle gazeteci cinayetlerinde ‘ne, ne zaman, nerede, nasıl’ sorularının yanıtı bilinse de asıl belirleyici olan ‘neden’ ve ‘kim’ soruları sistematik biçimde karartılıyor. Bu açıdan cinayetler, toplumun demokratikleşme, birlikte yaşama ve düşünsel özgürlük zeminini zayıflatmak için işleniyor. Gazetecilik, aydınlanma faaliyeti olduğu için hedef haline geliyor” ifadelerini kullandı.