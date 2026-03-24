Ömer Günel'den vekil Tahsin Demirtaş'a tebrik mesajı

24.03.2026 15:34:00
İZMİR / Cumhuriyet
Kuşadası Belediyesi Meclisi, Ömer Günel'in tutuklanması sonrası İçişleri Bakanlığından gelen yazı kapsamında yaptığı seçimle belediye başkan vekili Tahsin Demirtaş seçildi. Silivri'de tutuklu bulunan Ömer Günel de bir mesaj yayımlayarak hem belediye meclis üyelerini hem de yeni seçilen Başkan Vekili Tahsin Demirtaş’ı tebrik etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından başkanvekili seçilen Tahsin Demirtaş’a Silivri’den tebrik mesajı yolladı. Başkan Ömer Günel mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Kuşadası Belediye Meclisi 23.03.2026 Pazartesi günü Belediye Başkan vekili olarak CHP’li Meclis Üyesi Av. Tahsin Demirtaş’ı seçmiştir. Belediye Meclis üyelerini tebrik ediyor, kıymetli yol arkadaşlarımdan biri olan meslektaşım Tahsin Demirtaş’a bu süreçte başarılar diliyorum.

Siyasi kumpas ile mücadele sürecinde Kuşadamıza hizmetlerin sürekliliğini sağlamak, tüm yönetim paydaşlarıyla eşgüdüm içinde etkili ve çözüm odaklı hizmet anlayışımızı aynı anda sürdürmek zorunda kalacaktır. Başaracağına inancım tamdır.

Tüm hemşehrilerime, mesai arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma en derin saygı ve sevgilerimi gönderiyorum.”

