Ömer Günel: Haksızlıkla mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kuşadası Belediyesiyle bağlantılı "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kendisine yönelik suçlamaların iftira olduğunu belirterek, sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Günel, "Değerli hemşehrilerim; haksızlıkla, kumpasla, kötülükle mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim. Kuşadası’na yaptığımız hizmetler tüm varlığını 'koltuğa' bağlayan birini rahatsız etti. Aslında uzun süredir bu kötülükle mücadelemiz devam ediyor. Ben 6 m2’lik alanda özgürüm, vicdanım rahat. Ama bana inanın ve güvenin ki; bana ve arkadaşlarıma iftira atanlar asla kamu vicdanında özgür olamayacak, mahkum olacaklar" ifadelerini kullandı.