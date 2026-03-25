Öner Yağcı, okurları ile buluşacak

Kentin köklü sanat kurumlarından İFOD, 40 yıllık sanat yolculuğunu özel bir kültürel etkinlikle kutluyor. 25 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde (Institut Français) gerçekleştirilecek programda, yazarımız Öner Yağcı'nın yaşamına ve edebi kimliğine odaklanan belgesel film izleyiciyle buluşacak.

Proje tasarımı Sibel İnceler tarafından hazırlanan, koordinatörlüğünü ise Sibel İnceler, Erkan Çamlılar ve Filiz Deniz'in üstlendiği etkinlikte, film gösteriminin ardından Öner Yağcı ile edebi üretim süreçleri üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.