Orhanlı Köyü'nde Zeytin Hasadı Festivali coşkusu

Seferihisar Belediyesi ve Orhanlı Köyü Derneği iş birliğiyle düzenlenen 2. Orhanlı Zeytin Hasadı Festivali, Orhanlı Köyü Piknik Alanı’nda yapıldı. Binlerce yıllık zeytin kültürünü yaşatmak, doğayla uyumlu üretimi desteklemek ve bereketli hasat mevsimini kutlamak amacıyla düzenlenen festivalde; Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Festivalin açılışı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in konuşmasıyla başladı. Başkan Yetişkin, “Orhanlı Köyü Zeytin Hasadı Festivali’nde yeniden bir aradayız. Çünkü zeytin; bu toprakların yeşil altını, bu coğrafyanın kokusu, dokusu ve hikayesidir. Yüzyıllardır sofralarımıza bereket, insanımıza emek, köylerimize umut olmuştur. İzmir, Türkiye’nin zeytin üretiminde ikinci sırada yer alıyor. Seferihisar ise bu üretimde öne çıkıyor. Ve dünyada eşi benzeri olmayan, altın değerindeki zeytinyağları işte bu topraklardan çıkıyor. Orhanlı Köyü’nün zeytini bambaşka. Çünkü burada sadece üretim değil, bir kültürün korunması var. 2023 yılında geleneksel zeytin toplayıcılığı UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edildi. Bu, hem köyümüz hem de Seferihisar için büyük bir gurur. Seferihisar aynı zamanda ölmez ağaçların diyarıdır. Teos Antik Kenti’nde 2000 yıllık Umay Nine Bilge Ağacımız yaşıyor. Her bir zeytin ağacı binlerce yılın tanığıdır. Her yıl yeniden meyve vererek bize direncin, umudun ve bereketin anlamını hatırlatır. Zeytin mucizesini bir gastro rota olarak hayata geçiriyoruz. Tıpkı Ulamış’taki Karakılcık Rotası gibi, Orhanlı ve çevresinde bir Zeytin Ağacı Rotası kuruyoruz. Bu rota sayesinde zeytinin hikayesini ve emeğini tüm dünyaya anlatacağız” dedi. Başkan Yetişkin, festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen Orhanlı halkına, üreticilere, gönüllülere, sivil toplum kuruluşlarına ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Festival alanında yerel üreticilerin zeytin ve zeytinyağı stantları büyük ilgi gördü. Gün boyunca düzenlenen atölyeler, çocuk etkinlikleri ve halk oyunları gösterileriyle Orhanlı köyü renkli bir atmosfere büründü. Günün sonunda sahne alan Türk halk müziği sanatçısı Tolga Çandar, seslendirdiği ezgilerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Orhanlı Köyü Zeytin Hasadı Festivali, zeytin kültürünü yaşatmayı, doğaya saygılı üretimi teşvik etmeyi ve Seferihisar’ın bereketli topraklarını dünyaya tanıtmayı hedefliyor.