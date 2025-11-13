Otizmli çocuğu hedef gösterenler hakkında suç duyurusu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinin Irlamaz Mahallesi’ndeki Refik Pınar Ortaokulu’nda otizmli 13 yaşındaki çocuğu okul müdürü B.G tarafından merdivenlerden itilmesine tepkiler sürerken savcılık iddianameyi hazırladı. Adalet Bakanlığı’nın da müdahil olduğu duruşma 5 Aralık’ta görülecek. Olay sonrası okul önünde otizmli çocuğu hedef gösteren basın açıklaması hakkında da Kabul, Eşitlik, Dahil Olma, İstihdam (KEDİ) Otizm Derneği ve Otizmli Dayanışma ve Hakları Derneği Turgutlu Şubesi ayrı ayrı basın açıklamasını organize eden Irlamaz Mahalle Muhtarı ve açıklamayı okuyan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa verilen dilekçede; aynı köyde yaşayan ve şiddete uğrayan 13 yaşındaki öğrenci ile ailesini hedef gösterilmesi, engelliğe dayalı ayrımcılık ve nefret suçu, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve kişisel verilerin yayılması suçu ile savcılıkça re’sen tespit edilecek diğer suçlar kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.