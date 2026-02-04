Özgür Özel ve Cemil Tugay ile Hatay'da bir araya geldi

Türkiye, 6 Şubat 2023 sabahına tarihin en büyük felaketlerinden biriyle uyandı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde binlerce insan hayatını kaybetti. Yüz binlerce yapı yıkıldı ya da ağır hasar aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 6 Şubat depreminin yıl dönümü öncesi depremin en çok etkilediği kentlerden biri olan Hatay'a geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ile CHP'li yöneticilerin katıldığı program, depremde çok sayıda yurttaşın yaşamını yitirdiği Defne ilçesi ziyareti ile başladı. Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün'ü makamında ziyaret eden Özel ve Tugay, gün boyu depremzedelerle dayanışma için çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.

PROGRAM TÜM GÜN SÜRECEK

Özel ile Tugay, Deprem Şehitliği’ni ziyaret edecek. Depremde yaşamını yitiren yurttaşlar için mezarlara karanfil bırakacak, ailelerini kaybeden vatandaşlarla bir araya gelerek taziyelerini iletecek. Ayrıca konteyner kentler ziyaret edilecek, geçici barınma alanlarında yaşayan depremzedelerle görüşmeler yapılacak.

Heyet daha sonra rezerv alan mağdurlarıyla bir araya gelerek, hak sahipliği ve yerinde dönüşüm sürecinde yaşanan sorunları dinleyecek. Semavi Dinlerle Hatim Programı’na katılacak olan Özel ve Tugay, farklı inançların ortak yas ve dayanışma duygusuyla bir araya geleceği programda, depremde yaşamını yitirenleri anacak.

Program kapsamında Antakya ilçesi ziyaret edilecek. Ayrıca Cilvegözü Sınır Kapısı'nda basın açıklaması yapılacak.