Özgür Üniversite Hareketi Kampı başlıyor

Yarımada Belediyeler Birliği’nin düzenlediği ve üniversite öğrencilerinin katıldığı Özgür Üniversite Hareketi (ÖÜH) Yaz Kampı 12-18 Temmuz tarihleri arasında İzmir’in Selçuk ilçesindeki Pamucak sahilinde yapılacak. Yarımada Belediyeler Birliği ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Bu yıl ki gençlik kampına biz sponsor olduk. Gençlerin heyecanını, gençlerin dinamiğini, coşkusunu göreceğiz. Sahne ve alan onların biz sadece onlara destek olmak için orada olacağız. Geleceğin teminatı gençlerimize daha iyi bir ülke bırakmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

DOPDOLU BİR KAMP PROGRAMI

Özgür Üniversite Hareketi’nin 2. Yaz Kampı; paneller, atölyeler, konserler, film gösterimleri, söyleşiler ve turnuvalarla katılımcılarına zengin bir içerik sunmayı hedefliyor. Katılımcılar tiyatrodan müziğe, direniş sinemasından çizime kadar birçok alanda üretim yapma fırsatı bulacak. Akademisyenlerin katılımıyla paneller düzenlenecek. Kampta tiyatro, çizim, müzik, oyun yazarlığı, mantık, kil, sinema ve ilk yardım gibi onlarca atölye düzenlenecek. Öğrenciler hem üretim yapacak hem de yeni alanlarda beceriler kazanacak. Söyleşiler, turnuvalar, oyunlar, konserler ve kolektif yaşam deneyimiyle katılımcılar birlikte paylaşımda bulunacak. Çağrı Sinci, Cem Akarsu ve öğrenci müzik gruplarının sahne alacağı konserlerle günün yorgunluğu eğlenceye dönüşecek.