Özkan'dan buraya kadar...

Altınordu A.Ş. Başkanı Seyit Mehmet Özkan uzun yıllardır sürdürdüğü "yetiştirici ve yarışmacı" pozisyondan sadece altyapı tarafında, "yetiştirici" pozisyona geçme kararı aldı. Özkan, zaten bir süredir yarışmacı Altınordu Futbol ATakımı'nı devretmek istediğini dışa vuruyordu.





"EMEKLİYE AYRILMA KARARI"

Özkan'ım "Futbol Kamuoyuna duyurulur" başlığıyla yaptığı açıklama şöyle:

"70 yaşımı doldurdum, tadında bırakmak lazım.

1989 yılında 34 yaşımda iken başladığım ve 36 yıldır içinde olduğum Profesyonel Futbol Yöneticiliği’nden emekliye ayrılma kararı almış bulunuyorum.

TFF bünyesinde yarışmacı hakları tescili olan Altınordu Futbol Kulübü profesyonel takımı isim hakkını, yani Altınordu Profesyonel A Takımımızı; 'İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu' ana sloganımıza uygun yönetme becerisi ve imkanı olan kişi veya kişilere devretmeye hazırım.

Bu konuda kulüp avukatımız Özgür Güreşci tek yetkilidir.

Mail adresi: ozgurguresci@altinordu.org.tr"

Özkan, açıklamasında devrin tesisler ve altyapıyı içermediği notunu da düştü.





SÜPER LİG'İN EŞİĞİNDEN DÖNMÜŞTÜ

Bilindiği gibi, Altınordu iki sezon önce 1. Lig'den 2. Lig’e düşmüş, geçen sezon ise play-off'a kalmasına karşın ikinci turda elenmişti. Kırmızı lacivertliler 2025-26 sezonunda da 2. Lig’de mücadele edecek. Şeytanlar, üç sezon önce ise hemşehrisi Altay ile TFF 1. Lig’de play-off finali oynamış ve 89'da yediği golle Süper Lig'in eşiğinden dönmüştü.

Avrupa'nın önemli kulüplerinde ve A Milli Takım'da forma giyen Çağlar ve Cengiz'leri, yine Avrupa'da forma giyen Burak ve Emircan'ları yetiştiren; Süper Lig'e sayısız futbolcu gönderen Özkan'ın Altınordu'su kadrosunda belli oranda özkaynaktan oyuncuya yer verdiği gibi, kesintisiz olarak Türk futbolculara forma giydirdi.

SÜRDÜRÜLEBILİRLİK ÖNEMLİ

Umarım, Altınordu A Futbol Takımını devralacak yatırımcı Özkan'ın felsefesini sürdürür, Altınordu, sürdürülebilir bir kurumsal zeminde yaşar. Özkan da o zaman futbolla geçen yıllarından pişman olmaz. Türkiye'de "Altınordu" gibi değerlere çok ihtiyaç var. Cumhuriyetle yaşıt olan İzmir’in ve Türkiye'nin önemli arması Altınordu'nun yolu açık olsun.



