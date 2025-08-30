Özlem Çerçioğlu hakkında suç duyurusu

CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Gürbilek, Çerçioğlu’nun kendisi ve ailesine ait arazilere imar çıkararak 522 milyon lira kazanç sağladığını açıklayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in ardından kendilerinin de suç duyurusunda bulunacaklarını ve imza kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Gürbilek, “Başkanımız Ömer Günel, Özlem Çerçioğlu’nun tüm asılsız iddialarına belgeleri ile cevap vermiştir. Ortaya konan iddiaların aksine imar rantını kimin oluşturduğuda ortaya çıkmıştır. Özlem Çerçioğlu sağa sola brandalar astırıp kendince algı operasyonuna kılıf yaratamaya çalışacağına Belediye Başkanımız Ömer Günel’in belgeler ile ortaya koyduğu imar rantı ve gaspına cevap versin. Sultanhisar ilçesinde eşinin ailesine ait arsalar üzerinde yaptığı usulsüzlüklere henüz cevap veremezken birde kalkıp Belediyeye ait ve kamu gelir kalemlerinden biri olan açık hava reklam alanlarına fütursuzca brandalar astırmak kendisinin çaresizliğini de ortaya koymaktadır. Ancak belediyeye gelir getirmek amacı ile kullanılması gereken bu alanlara şahsi algı operasyonu için brandalar astıran Özlem Çerçioğlu ve buna imza atan bürokratları açık bir şekilde kamu zararı uğratarak suç oluşturmaktadır. Bu konuda parti hukukçularımız ile gerekli hazırlıkları yaparak suç duyurusunda bulunacağız. Tüm partililerimizide Özlem Çerçioğlu hakkında yapacağımız suç duyurusu için imza kampanyasına davet ediyoruz” dedi.