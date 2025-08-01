Özlem Çerçioğlu’ndan tasarruf çağrısı

Ege Bölgesi’nde yaşana kuraklık nedeniyle barajlarda su doluluk oranı düşüşü sürerken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tasarruf çağrısı yaptı. Çerçioğlu, “İlimizde son yıllarda iklim değişikliğinin etkileri neticesinde kuraklık birçok bölgede yaşamı tehdit etmekte ve yeraltı sularında ciddi bir azalmaya sebep olmaktadır. Özellikle yağışların azalması, sıcaklıkların artması ve suyun bilinçsiz kullanımı yeraltı su kaynaklarımızın tükenmesine sebep olmaktadır. İçme suyu açısından hayati önem sahip olan yeraltı suları bilinçli kullanılmadığı için pek çok bölgede kuyu sularının seviyeleri düşmekte, bazı kuyuların ise tamamen kurumasına sebep olmaktadır. Vatandaşlarımızın bu konuda göstereceği duyarlılık, yaşanabilecek su krizlerinin önüne geçilmesinde hayati rol oynayacaktır. Su sadece bugünümüzün değil, yarınlarımızın da garantisidir. Vatandaşlarımızın su kullanımı konusunda daha dikkatli ve bilinçli davranması hayati önem taşımaktadır. Küçük gibi görünen bireysel önlemler, toplu olarak büyük bir fark yaratabilir. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı davranmalarını önemle rica ediyoruz. Su kaynaklarımızı korumak hepimizin ortak görevidir. Unutulmamalıdır ki her damla su bir yaşamdır” diye konuştu.