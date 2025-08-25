Prof. Dr. Emin Alıcı son yolculuğuna uğurlandı

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 2000–2008 yılları arasında rektörlük görevinde bulunan, Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Alıcı’nın vefatı üniversite camiasında büyük üzüntü yarattı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Prof. Dr. Alıcı için Kültürpark İsmet İnönü Sahnesi’nde tören düzenlendi. Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ailesi ve sevenleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Alıcı’nın kısa öz geçmişi sunularak başlayan törende sevenleri ve ailesi sırasıyla konuşmalarını yaptı.

Emin Alıcı’ya dair ilk olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Hakan Abacıoğlu, “Ülke bugün çok önemli bir insanını kaybetti. İyi bir insandı, iyi bir yurttaştı, iyi bir hekimdi ve iyi bir akademisyendi. İyi bir liderdi. Bizlerin hayatımıza dokundu. Görevini yaptı” dedi.

Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye başkanlarından Aziz Kocaoğlu, “Onun insan sevgisine, hekim ahlakına, insan ahlakına, tam bağımsız Türkiye’den yana verdiği yaşam mücadelesini sizlerle paylaşmak istedim” diye konuştu.

Alıcı’nın eşi Nurdan Alıcı ise “Onu diğer insanları çok sevdiği için sevdim. Herkesi bu kadar çok seven bir insan sevilmeyi hak ediyor. Tıp fakültesini zorluklarla bitirdik. Her zaman çok çalıştı. Boş zamanlarımızda gidip hastanede nöbet tutardık. Bu bizim iyi bir hekim olmamızı, iyi bir insan olmamızı sağladı” ifadelerini kullandı.

TUGAY: TIP AKADEMİSİNİN DEĞERLİ BİR İSMİNİ KAYBETTİK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da “Güler yüzlü bir hoca olarak hakikaten bizleri çok iyi hissettirirdi. Öğrencilik yıllarım dışında Emin hocamla yakın bir irtibatımız olmadı ama İzmir’in tıp akademisinin, Türkiye’nin akademisin çok önemli değerlerinden birini kaybettik. Onun adını yasatmak nenim görevlerimden birisi. Bunu yerine getireceğim. İyi hekim olmanın dışında iyi bir öğretmen olmayı öğretici olmayı şeymiş olması bence onu ustun yapan şeylerden birisi. Siyasi tarafını biraz biliyorduk ama fakülte yıllarından beri ülke sorunlarını bu kadar dert edindiğini bilmiyordum. Ailemizi ihmal etmek pahasına yaşamımız ülkenin sıkıntılarını dert etmekle geçiyor. Seven herkese başsağlığı diliyorum. Hatırasını unutmamalarını ben de rica ediyorum. Hepimiz Emin hocayı hiçbir zaman unutmamalıyız” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü de TIP Fakültesi’nde bir anma programı yaptı.