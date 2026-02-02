Rasime Şeyhoğlu – Özcan Durmaz Aydınlanma Evi ve Kütüphanesi açıldı

Şeyhoğlu Ailesi’nin Türkiye genelinde sürdürdüğü kütüphane ve aydınlanma evi çalışmaları kapsamında 66’ncı kütüphane Karşıyaka’da kapılarını açtı. Karşıyaka Bahariye Mahallesi’nde bulunan Prof. Kahve’de hizmete giren Rasime–Recai Şeyhoğlu Kütüphaneler Zinciri’nin yeni halkası, Rasime Şeyhoğlu – Özcan Durmaz Aydınlanma Evi ve Kütüphanesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katılımıyla Karşıyaka’da açıldı.

Açılışa Tugay’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda kitapsever katıldı. Yaklaşık 2 bin kitap ile bilim, sanat ve edebiyat dergilerinin yer aldığı kütüphane, binada faaliyet gösteren bilardo ve briçsevenler derneğiyle birlikte çok amaçlı bir kültür alanı olarak da kullanılacak. Bugüne kadar biri Belçika’da olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında toplam 66 kütüphane ve 15 Aydınlanma Evi açan Şeyhoğlu Ailesi, çalışmalarını sürdürmeye hazırlanıyor. Ailenin bir sonraki hedefi, Soma Belediyesi bünyesinde 67’nci kütüphaneyi açmak. Ardından, Recai Şeyhoğlu’nun 40 yıl önce öğretmenlik yaptığı Bergama’daki 100. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu’nda Rasime Şeyhoğlu Çocuk Kütüphanesi’nin hizmete girmesi planlanıyor.

Köylerde, beldelerde, kahvehanelerde, sivil toplum kuruluşlarında, camilerde ve siyasi parti örgütlerinde açtıkları kütüphanelerle her yaştan yurttaşı kitapla buluşturmayı amaçlayan Şeyhoğlu Ailesi, kitabın insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olması gerektiğine inanıyor. Aile, Anadolu’nun farklı noktalarından yeni Orhan Kemallerin, Cahit Arfların ve Fazıl Sayların yetişmesini arzuluyor. Öte yandan Şeyhoğlu Ailesi, Karşıyaka’da yaklaşık 10 yıl boyunca hizmet veren Mehmet Atilla Kitaplığı’nın 21 Şubat’ta kapatılmasının ve burada iki buçuk yıl boyunca sürdürülen bilim–sanat söyleşilerinin sona erdirilmesinin kendilerini derinden üzdüğünü dile getirdi. Karşıyaka’nın kültürel kimliği açısından bu durumun önemli bir kayıp olduğu vurgulandı.