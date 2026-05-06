Sabancı'nın GES projesine itiraz: Çeşme halkı yok sayılamaz

Çeşme’de Enerjisa tarafından hayata geçirilmek istenen Sabancı GES Projesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED nihai rapor askıya çıkarıldı. Yöre halkı ile çevrecilerin karşı çıktığı projenin alanı 1/100.000 Ölçekli İzmir Manisa Çevre Düzeni Planına göre ağaçlandırılacak alan ve tarım sahalarında kalıyor. ÇED sahası aynı zamanda 3. derece doğal SİT sınırlarında ve şahıslara ait arazileri de kapsıyor. Özelleştirmenin de gündeme geleceği proje kapsamında GES-1 alanında 11 bin 226 adet, GES-2 alanında 3 bin 820 adet ve GES-3 alanında 3 bin 117 adet olacak şekilde toplam 18 bin 163 adet panel dikilmesi hedefleniyor.

“NE HUKUKA NE DE KAMU YARARINA UYGUN”

ÇED Halkın Katılım Toplantısının yapılamadığı projeye karşı çıkan Çeşme Çevre Derneği Başkanı Dr. Ahmet Güler yaptığı yazılı açıklamada, “İfade etmek isteriz ki; bu süreç ne hukuka ne de kamu yararına uygundur. Bu proje daha önce Çeşme halkının açık ve kararlı tepkisiyle iki kez durdurulmuştur. Halkın Katılımı Toplantıları protestolar nedeniyle gerçekleştirilememiş, süreç fiilen işlememiştir. Buna rağmen bugün, halk tamamen devre dışı bırakılarak aynı projenin doğrudan bakanlık eliyle yeniden gündeme getirilmesi kabul edilemez. Proje kapsamında yaklaşık 600 dönüme yakın alanın özel bir şirkete tahsis edilmesi planlanmaktadır. Bu alanlar: Çeşme’nin en verimli tarım arazileri, Doğal sit alanları ve ekolojik açıdan hassas bölgeleridir. Bu girişim; tarımı yok saymak, doğal yaşamı riske atmak, halkın ortak varlıklarını şirketlere devretmek anlamına gelmektedir. Çeşme bugün zaten ciddi bir su krizi ile karşı karşıyadır. Böylesi bir bölgede, geniş alan kaplayan enerji projelerinin planlanması bilimsel ve çevresel gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Biz Çeşme Çevre Derneği olarak; bu projeye karşı resmi itirazımızı bakanlığa sunmuş bulunuyoruz. Çeşme halkının iradesinin yok sayılmasına karşı durmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz. Açık çağrımızdır; Çeşme’nin toprağı, suyu ve doğası şirketlere devredilemez. Bu proje kamu yararı taşımamaktadır. Talebimiz nettir: “ÇED OLUMSUZ” kararı verilmelidir. Aksi halde, hukuki ve toplumsal mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz” dedi.