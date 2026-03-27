Sağlıkta özelleştirme kıskacı

İzmir’de kamu sağlık hizmetlerinin geleceğine dair endişeler artıyor. Son olarak Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla Muğla’da kapatılan üç devlet hastanesi, Aydın ve Balıkesir’de de kapatılan iki devlet hastanesinin arazileri ve İzmir’in Selçuk ilçesinde halen faal olan Selçuk Devlet Hastanesi’nin arazilerinin de aralarında bulunduğu birçok hastane arazisinin satış listesine konulması İzmir’in köklü hastanelerinin akıbetine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

YENİ ŞEHİR HASTANESİ TARTIŞMALARI

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Yüce Ayhan, son olarak Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi’nin yıkımına başlanması, şehir merkezindeki Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alsancak Devlet Hastanesi gibi kamu hastanelerinin atıl bırakılmasına dikkat çekti. Dr. Ayhan, “Kamu hastaneleri arazilerinin satış kararlarının tam da İzmir’e ikinci şehir hastanesi tartışmaları başladığında çıkması dikkat çekici. Yeni bir şehir hastanesi yapma planı olunca bu arazilerin ne olacağı sorusu gündeme geliyor. Bu hastaneleri, yeni şehir hastanesini yaşama geçirmeden önce yenilemek ve güçlendirerek yeni bir hastane yapılanması yapmak mümkünken bunun tercih edilmediğini görüyoruz. Sanki bu hastaneler kısa vadede hizmete sokulmak istenmiyor. Büyük yatırımlara yönelip bir ‘karadelik’ olan şehir hastanelerinin bir yıllık kirasıyla Türkiye’de pek çok hastanenin yeniden yapılabilir” dedi.

‘BU BİR ÖZELLEŞTİRME’

Sağlık sistemi nedeniyle aile sağlığı merkezlerine de yatırım yapılmadığının altını çizen Dr. Ayhan, “Kamu, aile sağlığı merkezi binası yapmıyor ama gidiyor şehir hastanesi için çok ciddi rakamlar ayrılıyor. Yani bakanlığın veya SGK’nin kamu sağlık hizmetlerini güçlendirecek, geliştirecek bir yol izlemesi gerekirken işte kamuözel ortaklığı olarak adlandırılan sermaye gruplarına bir finans aktarım kuruluşu gibi, bir ‘broker’ gibi davranması bizim açımızdan üzücü. Dolayısıyla bu bir özelleştirme. Zaten bu özelleştirilmenin sancılarını yaşıyoruz. İşte yenidoğan skandalları, e-imza skandalları çıkıyor. Bizim isteğimiz, toplumun yararına kamu sağlık hizmeti verecek şekilde tüm basamakların güçlendirilmesi. Kamu kaynaklarının kamu hastaneleri için kullanılması. Bu hastanelerin, kamu hastanelerinin de arazilerinin de gene kamu sağlık tesisleri için kullanılması konusunda ısrarcı ve takipçiyiz” ifadelerini kullandı.