Emekliler enflasyon rakamlarına isyan etti: 'Sahte rakamlarla yoksulluğa mahkûm ediliyoruz'

Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeler Platformu, Konak YKM önünde eylemlerini sürdürdü. Oturma eylemlerinde 11.’sinde de sık sık "Emekliler buraya, hak aramaya" ve "Savaşa değil, emekliye bütçe" sloganlarını atan emekliler, enflasyona dikkat çekti.

“AKP İKTİDARININ SAHTE ENFLASYON ORANLARIYLA YOKSULLUĞA MAHKÛM EDİLİYORUZ”

Yapılan basın açıklamasında “Biz emekliler, Türkiye'nin her yerinde; işyerlerinde, fabrikalarında, tarlalarında, madenlerinde, denizlerinde, ormanlarında, okullarında, kısacası her alanda emeği, alın teri izi olanlarız. Biz emekliler, yıllarca çalışarak artı değer yaratmış, zenginliklerine değer katmış yurttaşlarız. Ömrünün yarısını çalışarak geçirdiği hâlde emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda bırakılan milyonlarca emekli, AKP iktidarının sahte enflasyon oranlarına göre belirlediği zamlar ile yoksulluğa mahkûm ediliyoruz” denildi.

“AÇLIK SINIRININ ALTINDA MAAŞ ALIYORUZ”

“Temel gıda maddeleri ile elektrik, doğal gaz ve akaryakıt gibi tüketim harcamalarına peş peşe gelen zamlar ve sürekli artırılan vergiler nedeniyle dayanılmaz hâle gelen hayat pahalılığı karşısında emeklilerin neredeyse tamamına yakını yoksulluk sınırının altında, büyük bölümü ise açlık sınırının altında maaş almaktadır” diye devam edilen açıklamada, “Türkiye'de iktidarlar emeklileri bütçeye yük olarak görüyor. Avrupa ülkelerindeki emekliler, emekli aylıkları ile dünya turuna çıkarken; Türkiye'de tüketici kredisi ve kredi kartı kullanarak günlük yaşamlarını sürdürmek zorunda bırakılan biz emeklilerin büyük bölümü bankalara borçlu durumda olup, önemli bir bölümü ise borçlarını ödeyemediğinden icralık durumdadır. Çalışma yaşamı boyunca Gelir Vergisi, Emekli Keseneği ve Sağlık Sigortası Primi olarak her ay maaşlardan yapılan kesintiler yetmemiş gibi; emekli maaşlarından her ay Muayene Katılım Payı, Reçete Bedeli, İlaç Katılım Bedeli ve İlaç Fiyat Farkı gibi isimler altında yapılan kesintiler devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

“SİYASİ İKTİDARIN EMEKLİLERE KARŞI DÜŞMANCA TUTUMUNU ŞİDDETLE PROTESTO EDİYORUZ”

AKP’nin politikalarını eleştirerek devam edilen açıklamada, “Artık yeter! Emekli olduktan sonra da iş aramak ve çalışmak istemiyoruz. Ömrümüzün sonbaharında dinlenerek; kendimize, çocuklarımıza, torunlarımıza zaman ayırarak huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamak istiyoruz. Hükümetin sahte enflasyon oranlarına göre belirlediği sadaka gibi maaş artışını reddediyoruz. Siyasi iktidarın emeklilere karşı düşmanca tutumunu şiddetle protesto ediyoruz. İnsanca ve onurlu bir yaşam için yaşanabilir bir ücret istiyoruz. Biz emekliler, sadaka istemiyoruz” denildi.

Emekliler, bir dahaki eylemini 19 Nisan'da saat 13.00'te Dikili’de yapacağını bildirildi.