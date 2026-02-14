Salihli’de “Bir İyilik Hareketi” başlıyor

Salihli Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Salihlili duyarlı kuaförlerinin gönüllü katkılarıyla Ata Evi Emekliler Sosyal Tesisi’nde maddi durumu kısıtlı kıymetli yurttaşlara ücretsiz kuaför hizmeti verecek.

Projeye ilişkin açıklamada bulunan Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, dayanışmanın önemine dikkat çekerek, “Toplumsal dayanışmayı büyüten bu anlamlı projede gönüllü olarak yer alan tüm kuaförlerimize teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik anlayışımızla, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmaya ve onların yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını Ata Evi Emekliler Sosyal Tesisine, Salihli Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bizzat yapabilecekler.