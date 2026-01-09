Salihli’de kırsal mahallelere müjde

Manisa, Salihli Belediyesi tarımsal üretimi desteklemek ve kırsal kalkınmayı sağlamak adına devrim niteliğinde bir adım attı. Salihli Belediye Meclisi’nin 15.12.2025 tarihli kararıyla ilçedeki birçok yerleşim yeri “Kırsal Mahalle” statüsü kazandı. Salihli Belediye Başkanı Av. Mazlum Nurlu, bu tarihi kararı ve getirilen büyük avantajları, muhtarlara ve mahalle sakinlerine hitaben yazdığı özel bir mektupla duyurdu.

“ÇİZMEMİ GİYDİĞİMDE DE, CÜBBEMİ GİYDİĞİMDE DE KALBİM SALİHLİ İÇİN ATTI”

Kırsal mahalle muhtarlarına gönderilen ve kişisel hikâyesiyle dikkat çeken mektubunda Başkan Nurlu, üreticinin yaşadığı zorlukları bildiğini vurguladı. Nurlu, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Ben, nesillerdir bu bereketli topraklarda ekip biçen bir ailenin evladıyım. Avukatlık cübbemi giydiğimde de, tarlada çizmemi giydiğimde de kalbim hep üreten eller için attı. Gerek milletvekilliğim döneminde gerekse şimdi; emeğin ve toprağın mücadelesini verdim. Bugün, üreticimize nefes aldıracak bu tarihi adımı atmanın gururunu yaşıyorum.”

VERGİLER SIFIRLANIYOR, SU FATURALARI DÜŞÜYOR

Salihli Belediyesi’nin “Kırsal Mahalle” hamlesi, ekonomik olarak zor günler geçiren üreticiye ve esnafa can suyu olacak. Yeni statüyle birlikte mahalle sakinleri şu avantajlardan yararlanacak:

Emlak vergisi yok: Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde vergiye tabi mükelleflerin iş yeri olarak kullandığı bina, arsa ve arazilerden Emlak Vergisi alınmayacak.

Harçlar kaldırıldı: Mahallede yapılacak yeni yapılar, bina inşaat harcı ve imarla ilgili harçlardan tamamen muaf tutulacak.

Ticari işletmelere yüzde 50 indirim: ticari, sanayi ve turistik tesislerde kullanılan taşınmazlar için emlak vergisi yüzde 50 indirimli uygulanacak.

Suya büyük indirim: Vatandaşın en temel ihtiyacı olan su fiyatlarında büyük indirime gidildi. Konutlarda su tarifesi, merkezdeki en düşük tarifenin %25’ini geçmeyecek şekilde yeniden düzenlendi.

“2026 BEREKET YILI OLACAK”

Başkan Nurlu, muhtarlara gönderdiği mektubu yeni yıl dilekleriyle noktalayarak,

“2026 yılının, tıpkı bu topraklara düşen cemre gibi hanenize sıcaklık ve bereket getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.