Salomon Çeşme Yarı Maratonu’na 43 ülkeden sporcu katılacak

Salomon Çeşme Yarı Maratonu, Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl “Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!” sloganıyla 9-10 Mayıs tarihlerinde koşulacak. Her yıl artan sporcu sayısıyla dikkatleri çeken maratona bu sene toplamda 43 ülkeden 3 bin 450 sporcu katılacak.

Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda Türkiye’nin yanı sıra; Yunanistan, Kazakistan, Rusya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Birleşik Krallık, Kırgızistan, Azerbaycan, İsviçre, Fas, Gürcistan, Endonezya, İtalya, Filipinler, Kanada, KKTC, İran, Ürdün, Japonya, Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Cezayir, Mısır, İspanya, Finlandiya, Macaristan, Hindistan, Irak, Güney Kore, Litvanya, Letonya, Karadağ, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Çad ve Tunus’tan sporcular yer alacak.