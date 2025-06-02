Sanatçı Bedri Karayağmurlar son yolcuğuna uğurlandı

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 9 Eylül Üniversite Hastanesinde tedavi altında bulunan ressam, şair, yazar, emekli öğretim üyesi Profesör Dr. Bedri Karayağmurlar, 74 yaşında hayatını kaybetti. Öykü ve şiir alanlarında yaptığı çalışmalar, gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapan sanatçı Karayağmurlar, İzmir Resim ve Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi önün yapılan tören sonrası sonsuzluğa uğurlandı.

Tören sonrası Alsancak Hocazade Camii’ne öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınan Bedri Bedri Karayağmurlar, Ayvalık’a defnedildi.

BEDRİ KARAYAĞMURLAR KİMDİR?

1951 Yılında Niğde’de doğdu. İlk ve orta okulu İnegöl’de, öğretmen okulunu Çanakkale’de okudu. Afyon Lisesini bitirdi.1974 Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü.Bir süre hukuk fakültesinde okudu. 1987 D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde lisans.1990 D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde resim Eğitimi Anabilim Dalı’nda “ Yaratıcılık ve Eğitim” konulu tezi ile yüksek lisans yaptı. 1993 D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı’nda “ Sanatsal Yaratıcılıkta Soyutlama ve Günümüz Sanatındaki Yeri” konulu tezi ve sanatsal çalışmaları ile Sanatta Yeterlik (Doktora) programını bitirdi. Değişik eğitim kurumlarında resim öğretmeni ve öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra; 1995 D.E.Ü. Resim –İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda göreve başladı. 2002 Doçent, 2008’de Profesör oldu. Bugüne dek 43 kişisel sergi açtı. Yurt içi ve dışında çok sayıda sergiye katıldı. Altı ödül aldı. Resimleri resmi ve özel koleksiyonlarda, İzmir Resim Heykel Müzesi, Gazi Üniversitesi Müzesi, AÜ Çağdaş Sanatlar Müzesi, Bosna Hersek Prijador Müzesi, Bükreş Baskı Müzesi, Türkmenistan Milli Müzesi’ndeş Bakü, Yunus Emre Enstitüsü’nde ve Ege Üniversitesi Kitap ve Kağıt müzelerinde bulunmaktadır. DEÜ. Buca Eğitim Fakültesi Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşmaları’nı (2005 ve 2007) yönetti ve bildirilerini yazdı. Ege Üniversitesi Ege Art etkinliklerinde (2005- 2015) danışman ve seçici kurul üyesi ve sanatçı olarak çalıştı.

Alanı ile ilgili katıldığı çok sayıda bilimsel ve sanatsal etkinlikte, sanatçı ve konuşmacı olarak yer aldı. Sanatçı Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ve Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği ve Dil Derneği üyesidir. Resim çalışmalarıyla birlikte yürüttüğü edebiyat çalışmalarını öykü ve şiir alanlarında sürdürdü. Bunları, Yeni Gün Gazetesi, Yeni Adımlar, Somut, Türkiye Yazıları, Dönemeç Kasaba Sanat, Dilizi, Ünlem, Kurşun Kalem, Kıyı Dili vb. bir çok debiyat dergisinde yayınladı. 1975 Sabahattin Ali ile 1979 Başkent Belediyesi Öykü Yarışmalarında başarılı oldu. İlk şiir kitabı “Gün Dökülmesi” nde , 2000 sonrasında yazdığı şiirlerden bir seçkiyi Afrodisyas yayınlarında yayımladı. Sanat kuramları ve eleştiri alanındaki yazılarını sanat dergilerinde yayınlamayı sürdürmektedir. Yayınlanmış yedi kitabı bulunmaktadır. Elazığ Fırat Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde görev yaptı. Sanatçı, İzmir ve Ayvalık’taki atölyelerinde çalışmalarını sürdürdü.