Sanatın kalbi “Opera ve Bale” ile Denizli’de attı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarihinde ilk kez opera ve bale gösterilerine ev sahipliği yaparak kültür-sanat alanında önemli bir adım attı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen 1. Opera ve Bale Günleri, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla açılışı gerçekleştirildi. Programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalin açılışı, Türk edebiyatının başyapıtlarından biri olan “Aşk-ı Memnu” operasıyla yapıldı. Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen eser, izleyicilere sanat dolu anlar yaşattı.

DENİZLİ’NİN KÜLTÜR HARİTASINA YENİ BİR SAYFA

Denizli Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış programı, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen “Aşk-ı Memnu” operasıyla sanatseverleri büyüledi. Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı edebi klasiğinden uyarlanan eser, iki perde halinde sahnelendi. Salonu tamamen dolduran izleyiciler, sahne performansının sonunda sanatçıları ayakta alkışladı. Duygusal derinliği, dramatik kurgusu ve etkileyici müziğiyle dikkat çeken eser, Denizli’de opera sanatına duyulan ilgiyi açıkça gözler önüne serdi.

“1. OPERA VE BALE GÜNLERİ”, FARKLI ETKİNLİKLERLE DEVAM EDECEK

Festival kapsamında yaz boyunca birbirinden değerli gösteriler sanatseverlerle buluşacak. 14 Ağustos’ta, Neşet Ertaş Türküleri senfonik düzenlemeyle Laodikya Antik Kenti'nde seslendirilecek. 2 Eylül’de, Carl Orff’un ünlü eseri Carmina Burana sahnelenecek. Festival, 29 Eylül’de çocuklara yönelik sahnelenecek Kuğu Gölü balesiyle sona erecek.