Seferihisar, 27-29 Mart’ta Cittaslow zirvesine ev sahipliği yapacak

Seferihisar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan üç günlük program, üye kentlerin deneyim paylaşımında bulunması ve ortak bir gelecek vizyonu oluşturması açısından stratejik önem taşıyor. Program kapsamında Seferihisar’ın yerel üretim, gastronomi ve koruma odaklı iyi uygulama örnekleri yerinde incelenecek.

ANA GÜNDEM: SÜRDÜRÜLEBİLİR YEREL KALKINMA

Toplantının ana oturumu, 28 Mart Cumartesi günü Gaea Hotel’de gerçekleştirilecek. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Cittaslow Türkiye Koordinatör Vekili Mustafa Geyikçi’nin açılış konuşmalarıyla başlayacak oturumda, güncel gelişmeler ve ağın genişleme stratejileri değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca bir sonraki ulusal ağ buluşmasının yeri ve tarihi de karara bağlanacak.

TEKNİK İNCELEME VE GASTRONOMİ ROTALARI

Programın en dikkat çekici bölümlerinden birini Seferihisar Belediyesi’nin hayata geçirdiği saha uygulamaları oluşturuyor. Katılımcılar; yerel tohumların korunduğu Can Yücel Tohum Merkezi’ni ziyaret ederek, ilçenin tarımsal mirasını simgeleyen Karakılçık ve Enginar Gastrorotaları üzerinde incelemelerde bulunacak.

İnceleme gezisi kapsamında şu noktalar ziyaret edilecek:

Ulamış Köy Pazarı: Yerel üreticilerle buluşma, armola peyniri ve karakılçık ekmeği tadımı.

Düzce Köyü: Tarihi medrese ve hamam gezisi ile kültürel mirasın korunması çalışmaları.

Sığacık: Kaleiçi, Üretici Pazarı ve Mavi Bayraklı plajları kapsayan opsiyonel tekne turları.

CİTTASLOW RUHU SEFERİHİSAR’DA YENİDEN FİLİZLENİYOR

Türkiye’de Cittaslow hareketinin öncüsü olan Seferihisar’da gerçekleşecek bu buluşma, "yavaş yaşam" felsefesinin Türkiye genelindeki gelişimini değerlendirmek için önemli bir platform sunacak. Program, 29 Mart Pazar günü Sığacık bölgesine yapılacak turistik ve teknik gezilerin ardından sona erecek.