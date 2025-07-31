Seferihisar Belediyesi’nden denize sıfır tesis

Seferihisar Belediyesi, Ürkmez Bengiler Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Ürkmez Sosyal Tesisi’ni halkın hizmetine açtı. Denize sıfır konumuyla dikkat çeken tesis, uygun fiyatlı hizmet verecek. Açılış töreninde konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, hemşehrilerine seslenerek birlik, dayanışma ve sosyal belediyecilik vurgusu yaptı. Geçtiğimiz ay yaşanan orman yangınlarına değinen Başkan Yetişkin “Yaklaşık 10 bin hektar ormanımız yandı. Hepimizin içi yandı. Ama Seferihisar, her zaman dayanışmayı bilen bir kent oldu. Bu topraklar yeniden yeşerecek, hayat yeniden filizlenecek. Seferihisar Belediyesi olarak bu sürecin her adımında vatandaşımızın yanında olacağız” dedi. Ürkmez ve Doğanbey bölgesinin Seferihisar’ın yükselen değerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Yetişkin, belediye olarak bu bölgeye verdikleri önemin altını çizerek “Geçtiğimiz yıllarda burada hayata geçirdiğimiz karavan kamp alanı, sahil düzenlemesi ve belediye hizmet binası gibi yatırımların ardından bugün de Ürkmez Sosyal Tesisi’ni sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tesis, sizlerin talebiyle ortaya çıktı. Sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

YAZ - KIŞ HİZMET VERECEK

Tesis, 120 kişilik şezlong alanı, 300 kişilik kapalı oturma alanı, kafe ve restoran, çocuk parkı ve oyun alanlarıyla yaz-kış açık olacak şekilde planlandı. Başkan Yetişkin, sosyal tesislerin halkın buluşma noktası haline gelmesinin önemine de vurgu yaparak “Biz istiyoruz ki kadınlar burada bir araya gelsin, çocuklar doğum günlerini kutlasın, okullar etkinliklerini burada düzenlesin. Çünkü bir şehri şehir yapan yolları değil; komşuluk, paylaşım ve birlikte yaşama duygusudur. Ürkmez Sosyal Tesisi de bu anlayışla hizmet verecek” dedi. Tesisin açılışına katılan vatandaşlar da sosyal tesisin erişilebilir yapısından ve sunduğu imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’e tesis için teşekkür etti.