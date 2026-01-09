Seferihisar’da “Sıfır Atık” hareketi

Seferihisar Belediyesi, çevreyi koruma, iklim değişikliğiyle mücadele ve sıfır atık bilincini yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle Türkiye genelinde örnek olmaya devam ediyor. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla toplumun tüm kesimlerini kapsayan çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda Seferihisar Belediyesi, geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılmasını teşvik eden yenilikçi kampanyalarla vatandaşları sürece aktif olarak dahil ediyor.

“Atık yağını getir, kırtasiye malzemeni götür”, “Atık yağını getir, mamanı götür” gibi uygulamalarla çevreye büyük zarar veren bitkisel atık yağların toplanması sağlanırken, aynı zamanda sosyal fayda da üretiliyor.

Belediyenin hayata geçirdiği bir diğer uygulama olan “Geri dönüştürülebilir atığını getir, çamaşır ve bulaşık deterjanı götür” kampanyası, sıfır atık anlayışını günlük yaşamın bir parçası haline getiriyor. Vatandaşlar geri dönüşüme katkı sunarken çevre dostu ürünlerle teşvik ediliyor.

ELEKTRONİK ATIK GETİRENE EKMEK

Seferihisar Belediyesi’nin dikkat çeken projelerinden biri olan Sıfır Atık Ekmek Büfesi uygulamasıyla, elektronik atıkların geri dönüşümü teşvik ediliyor. Kullanım ömrünü tamamlamış elektronik atıklarını getiren vatandaşlara ekmek veriliyor. Bu uygulama sayesinde hem elektronik atıkların çevreye zarar vermesinin önüne geçiliyor hem de gıda israfına karşı farkındalık oluşturuluyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE YEREL ADIMLAR

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Seferihisar Belediyesi, karbon emisyonlarının azaltılması ve doğal yaşamın korunması amacıyla yılın belirli dönemlerinde ağaç dikim çalışmaları gerçekleştiriyor. İlçede yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalar, sürdürülebilir kent vizyonunun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Eğitim çalışmalarına da büyük önem veren belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle okullarda sıfır atık ve iklim değişikliği eğitimleri düzenliyor. “Seferihisar Çevre Muhafızları” adı altında yürütülen etkinliklerle çocuklar ve gençler çevre bilinciyle buluşturuluyor.

YETİŞKİN: SIFIR ATIK, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞİN TEMELİDİR

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada sıfır atığın yalnızca bir çevre politikası değil, gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Başkan Yetişkin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Sıfır atık anlayışı, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir geleceğin temelini oluşturuyor. Seferihisar’da attığımız her adımda gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir kent bırakmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın bu sürece aktif katılımı bizim için çok değerli. Geri dönüşüm, atık azaltımı ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda farkındalığı artırarak Seferihisar’ı sürdürülebilir yaşamın örnek ilçelerinden biri haline getirmeye devam edeceğiz.”

Seferihisar Belediyesi’nin hayata geçirdiği bu uygulamalar, Sıfır Atık Projesi kapsamında iyi uygulama örnekleri arasında yer alırken, çevre dostu belediyecilik anlayışını da güçlendiriyor. Belediye yetkilileri, sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarının önümüzdeki dönemde de artarak süreceğini belirtiyor.