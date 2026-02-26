Seferihisar tsunamiye karşı toplandı

Seferihisar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Tsunami Çalıştayı, kamu kurumları, bilim insanları, yerel yöneticiler ve sivil toplum temsilcilerinin geniş katılımıyla tamamlandı. Çalıştayda, 30 Ekim 2020 İzmir depremi ve ardından yaşanan tsunami felaketinden çıkarılan dersler, ilçede yürütülen hazırlık çalışmaları ve uluslararası sertifikasyon süreci kapsamlı biçimde ele alındı. Toplantıya; İzmir Valiliği, İzmir AFAD İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Kaymakamlığı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi temsilcileri ile yerel paydaşlar ve mahalle muhtarları katıldı.

YETİŞKİN: SEFERİHİSAR’IN GELECEĞİNİ BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, “Burada sadece teknik bir konuyu konuşmak için değil, Seferihisar’ın geleceğini, çocuklarımızın güvenliğini ve huzurumuzu el birliğiyle inşa etmek için toplandık. 30 Ekim 2020 tarihinde yaşadığımız acı deprem ve ardından gelen tsunami, bizlere doğanın şakası olmadığını gösterdi. O gün bir söz verdik: Seferihisar bir daha asla hazırlıksız yakalanmayacak. O günden bu yana bir gün bile durmadık; Seferihisar’ı her gün bu afete daha hazır bir kent haline getirmek için çalıştık” dedi. Yetişkin, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Afet İşleri Müdürlüğü’nün özverili çalışmalarına dikkat çekerek, “Adeta iğneyle kuyu kazar gibi çalışan ekiplerimiz sayesinde Seferihisar bugün dünya standartlarında bir hazırlık seviyesine ulaşıyor” diye konuştu. Başkan Yetişkin konuşmasına şu ifadelerle devam etti: “Bu sertifikanın bizim için anlamı çok büyük. Seferihisar, bu unvana sahip olan Türkiye’deki ikinci ilçe olma gururunu yaşayacak. Bu başarı, ilçemizin afet yönetimi konusundaki kararlılığının ve bilime verdiği önemin göstergesidir.”

“OMUZ OMUZA DAHA GÜVENLİ BİR SEFERİHİSAR”

Başkan Yetişkin, konuşmasının sonunda tüm kurumlara teşekkür ederek, “Bu büyük hazırlık sürecinde yanımızda olan İzmir Valiliğimize, İzmir AFAD İl Müdürlüğümüze, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Seferihisar Kaymakamlığımıza, Kandilli Rasathanesi’ne, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne ve tüm yerel paydaşlarımıza, muhtarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tsunamiye hazırlık yolunda yanımızda duran her bir kuruma minnettarız. Şundan hiç şüphem yok ki; bundan sonra da halkımızın canını ve malını korumak için yine hep birlikte, omuz omuza olacağız. Sizlerin desteğiyle Seferihisar, dünyanın en güvenli kıyı kentlerinden biri olarak anılmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

İKİ GÜN SÜRDÜ

Tsunami Çalıştayı iki günlük yoğun bir programla gerçekleştirildi. Çalıştayın ilk gününde, masa başı işleyiş prosedürleri üzerine kapsamlı çalışmalar yapıldı. Kurumlar arası koordinasyon, afet anında görev dağılımları, erken uyarı mekanizmaları, tahliye senaryoları ve kriz yönetim süreçleri teknik olarak değerlendirildi. İkinci gün ise, haritalandırma çalışmaları ve sahada yapılan tespitlerle program tamamlandı. Uzman ekipler, riskli bölgeleri yerinde inceleyerek tahliye güzergâhlarını, toplanma alanlarını ve yönlendirme noktalarını değerlendirdi. Böylece teorik planlamalar, saha verileriyle desteklenerek somut hale getirildi.

COASTWAVE 2.0 İLE ULUSLARARASI SERTİFİKA SÜRECİ

Çalıştayda, UNESCO destekli CoastWAVE 2.0 Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların Mayıs ayı sonunda tamamlanacağı açıklandı. Haziran ayında ilçede düzenlenecek törenle UNESCO heyetinden sertifika alınması planlanıyor. Bu sertifikayla Seferihisar, Türkiye’de bu unvana sahip ikinci ilçe olacak. Daha önce Büyükçekmece bu başarıyı elde etmişti. Seferihisar’ın bu adımı, ilçenin afet yönetimi konusundaki prestijini ve uluslararası görünürlüğünü önemli ölçüde artıracak.

EĞİTİMDEN TATBİKATA KAPSAMLI HAZIRLIK

Seferihisar’da tsunamiye hazırlık çalışmaları yalnızca planlama aşamasında kalmıyor; eğitimden saha uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede yürütülüyor. İlçe genelindeki okullarda öğrencilere yönelik eğitim ve farkındalık toplantıları aralıksız sürdürülürken, erken uyarı sistemleri ve tahliye haritaları uluslararası standartlara uygun şekilde güncelleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilecek bilgilendirme panoları ve yönlendirme tabelalarıyla tahliye güzergâhları daha görünür ve erişilebilir hale getirilecek. Sürecin en önemli aşamalarından biri olan tsunami tahliye tatbikatı ise tüm paydaş kurumların katılımıyla gerçekleştirilecek. Böylece hazırlık süreci hem teorik hem de pratik uygulamalarla güçlendirilerek kalıcı bir afet bilinci oluşturulması hedefleniyor.