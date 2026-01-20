Selçuk Belediyesi ile UCİM, çocuk hakları için güç birliği protokolü imzalayacak

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan’ın katılımıyla imzalanacak protokol, çocukların güvenli bir ortamda büyümesini sağlamak, istismara karşı korunmalarını güçlendirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacı taşıyor. Türkiye’de çocuk hakları alanında en aktif sivil toplum kuruluşlarından biri olan UCİM ile gerçekleştirilecek bu iş birliği, çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaların kurumsal bir zeminde yürütülecek.

Protokol kapsamında, “Çocuk İstismarı, Çocuk İstismarının Psikolojik ve Hukuki Boyutu” başlıklı eğitimler düzenlenecek. Selçuk Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı çocuk birimlerinde, çocukların kendi bedensel haklarını ve kişisel sınırlarını tanımalarına yönelik interaktif eğitimler gerçekleştirilecek. Belediye ile UCİM iş birliğinde yürütülecek çalışmalarla, sürekli ve kalıcı farkındalık yaratacak eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri hayata geçirilecek.

ÇOCUK HAKLARI MÜCADELESİNDE SAHADAN DENEYİMLER

Protokol imza töreni kapsamında, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan’ın katılımıyla “Çocuk Hakları Mücadelesinde Sahadan Deneyimler Söyleşisi” düzenlenecek. Söyleşinin ardından Özkan ve Ceylan, kitaplarını okurları için imzalayacak.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, imzalanacak olan bu protokolün öneme dikkat çekerek; “UCİM, çocuk hakları için mücadele eden, çocuk istismarı davalarının takipçisi olan çok kıymetli bir sivil toplum örgütü. Selçuk Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve güvenli bir şekilde büyümesi en temel önceliğimizdir. Çocuklarımızın hiçbir ayrımcılığa uğramaması için mücadele ettiğimiz gibi, istismarın her türüne karşı da sonuna kadar mücadele ediyoruz. UCİM ile imzalayacağımız bu protokol, bu mücadeleyi sivil toplum desteğiyle, bilinçli ve kurumsal bir şekilde sürdürmemizi sağlayacak. Tüm yurttaşlarımızı protokol imza törenine ve ‘Çocuk Hakları Mücadelesinde Sahadan Deneyimler Söyleşisi’ne davet ediyorum” dedi.