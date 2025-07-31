Şenol Aslanoğlu ve Tunç Soyer’e ziyaret

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Buca Cezaevinde tutuklu bulunan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret ettiler. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İzmir Milletvekili Arslan “ Tutuklama tedbiri artık adeta hükmün yerine geçmeye başladı. Arkadaşlarımızın yargılanmasına kimsenin itirazı yok ama tutuklu bulundukları her gün adaletten uzaklaşılıyor. Tutuksuz yargılanmaları gerekirken bir aydır cezaevinde olmalarına rağmen moralleri yerinde ve sağlıkları iyi durumda. Ama onlarda özgürlüklerinin önündeki tutuklama tedbirine karşı tepkililer. Bu olayda elbette kooperatiflerin gecikmesinden dolayı mağdur olan ve haklı olarak isyan eden vatandaşlarımıza biz de hak veriyor ve anlıyoruz. Ancak bu işin çözümü yeni mağduriyetler yaratılmasında değildir. Aslanoğlu, Soyer ve tutuklu tüm arkadaşlarımız evrensel hukuk ve bağımsız yargının gereği olarak tutuksuz yargılanmalıdırlar. Her ikisi de kendilerinden emin ve yargılanmaktan asla korkmuyorlar. Aksine yargılamanın bir an önce başlaması için avukatlarıyla birlikte çaba sarf ediyorlar. Umuyoruz ki tutuklama tedbirinin gerekli olmadığı yargı makamlarınca da anlaşılır ve arkadaşlarımız tahliye olur. Bu gerçekleşinceye kadarda hem arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacak hem de adil bir yargılama sürecinin mücadelesini vereceğiz” dedi.

GÜNAY: TUTUKLU YARGILAMA İSTİSNA OLMALIDIR

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’da tutuksuz yargılanma hakkına dikkat çekerek “il başkanımız Şenol Aslanoğlu ve Sayın Tunç Soyer’i ziyaret ederek yoldaşlığımızı gösterdik. Tutuklu yargılama istisna olmalıdır. Başkanlarımızın tutuksuz yargılanması gerektiğine inanıyorum. İnanıyorum ki en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşacaklar” diye konuştu.

Ziyarette hem moral verdiklerini hem moral bulduklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit “Her iki başkanımızda iyi ve kararlı, kendilerinden eminler. Sürecin adil bir şekilde ve hukuka uygun sürdürülmesine ve yargılamanın sonucunda özgürlüklerine kavuşmalarını diliyorum” dedi.