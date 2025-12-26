Sığacık yat limanın kapasite artışına yöre halkından itiraz

İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi’nde bulunan ve Koloğlu Holding kuruluşu Teos Marina tarafından işletilen Teos (Sığacık) Yat Limanı’nın kapasite artışına yönelik projeye yöre halkı bir kez daha itiraz etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ait liman için hazırlanan proje Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak 10 gün süreyle askıya çıkarken yurttaşlar, demokratik kitle örgütü temsilcileri ve Demokrasi Platformu bileşenleri, Teos (Sığacık) Yat Limanı Kapasite Artışı Projesi’ne karşı itirazlarını dile getirdi. Projeye ilişkin hazırlanan Nihai ÇED Raporu’na yönelik itiraz dilekçeleri, Seferihisar Kaymakamlığı’na teslim edilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iletilmek üzere kayda alındı.

TSUNAMİ RİSKİ HATIRLATILDI

Yurttaşlar, projeye yönelik itirazlarının temelinde, yerel yönetimlerin uyarılarının dikkate alınmaması, sit alanları ve koruma süreçlerindeki belirsizlikler, Alaçatı–Sığacık kıyılarının taşıdığı ekolojik hassasiyet ve Sığacık Körfezi’nin taşıdığı deprem ve tsunami riski bulunduğunu ifade etti. İtiraz dilekçelerinde; Seferihisar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, kapasite artışının balıkçılığı, ulaşımı, kıyı kullanımını ve kentin planlama dengesini olumsuz etkileyeceğine dair görüşlerine rağmen nihai karar verilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Ayrıca proje alanının kentsel ve arkeolojik sitlerle ilişkisi nedeniyle, koruma süreçleri tamamlanmadan bu ölçekte bir uygulamaya gidilmesinin ciddi sakıncalar barındırdığı belirtildi. Yurttaşlar, Alaçatı–Sığacık kıyılarının Akdeniz foku başta olmak üzere çok sayıda canlı türü için önemli bir yaşam alanı olduğuna dikkat çekerek, kapasite artışının bu hassas ekosistem üzerinde yaratacağı etkilerin yeterince ortaya konulmadığını ifade etti. Bölgenin geçmişte yaşadığı depremler ve tsunami etkileri hatırlatılarak, afet riskinin ÇED sürecinde daha bütünlüklü biçimde değerlendirilmesi gerektiği de dile getirildi. Dilekçe teslimi sırasında yapılan kısa açıklamada, itirazın temel amacının Sığacık Koyu’nun, Seferihisar’ın ve bu bölgede yaşayan insanların geleceğini korumak olduğu vurgulandı. Projenin mevcut haliyle Seferihisar halkının gerçek ihtiyaçlarına karşılık vermediği, kamu yararının ortaya konulmadığı, Seferihisar Belediyesi’nin de bu hafta içinde projeye karşı itirazını yaptığı ifade edildi. Seferihisarlı yurttaşlar ve demokratik kitle örgütleri, süreci yakından takip edeceklerini ve itirazlarının dikkate alınmaması halinde hukuki haklarını kullanacaklarını da kamuoyuyla paylaştı.