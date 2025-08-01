İklim krizi, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yanlış politikaları, termik santrallar ve maden ocaklarının varlığıyla daha da derinleşen susuzluğa yerel yönetimler çare ararken ilçe ilçe kesintiler sürüyor. İzmir’de barajların doluluk oranları her geçen gün azalırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Petkim’e tahsis edilen Güzelhisar barajından su alınacağını ve 2017’de açılan Karareis Barajı’ndan da 10 Ağustos itibarıyla su verileceğini söyledi. Su krizinin geçici değil, iklim değişikliğiyle derinleşen uzun vadeli bir problem olduğuna dikkat çeken Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Jafar Safari, sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Bölgede yaşanabilecek kuraklık senaryolarını inceleyen Safari, kurak ay sayısının artacağına dikkat çekerek “İklim değişikliği, artık soyut bir kavram değil. Ege bölgesi gibi hassas alanlar, hem sıcaklık artışı hem de buharlaşma nedeniyle çift yönlü baskı altında. Tarımsal üretim, içme suyu temini ve ekolojik denge tehlike altında. Adaptasyon ve bütüncül su yönetimi politikaları bir an önce hayata geçirilmeli” diye konuştu.

ATILMASI GEREKEN ADIMLAR

Doç. Dr. Safari atılması gereken adımları; “Yeraltı su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için izleme ve sınırlama mekanizmalarının geliştirilmesi, tarımsal sulamada modern, su tasarruflu tekniklerin yaygınlaştırılması, şehir şebekelerindeki kaçakların hızla önlenmesi, bölgesel bazda kuraklık erken uyarı sistemlerinin kurulması, iklim projeksiyonlarına dayalı uzun vadeli su yönetim planlarının oluşturulması. İklim değişikliğiyle mücadele amaçlı yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması ve karbon ayak izini azaltacak politikaların uygulanması. Alternatif kaynakların devreye alınması, atık suların arıtılarak tarımda kullanımı ve deniz suyu arıtma tesislerinin kurulması” diyerek sıralarken “Önlem alınmazsa, önümüzdeki yıllarda su kıtlığı çok daha büyük sorunlara yol açabilir” ifadelerini kullandı.