‘Sulama yok, maliyet çok. Üretici kendi kaderine bırakıldı’

Türkiye’nin en kaliteli incirlerinin yetiştiği ve “incirin başkenti” olarak anılan Aydın’ın İncirliova ilçesinde kuraklık etkisini artırarak devam ederken tarımsal üretimde ciddi rekolte kayıpları yaşanıyor. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Oğuzhan Ülgüdür, geçen yıl dağlık bölgelerde incir ve zeytin üretiminde yüzde 40 oranında rekolte kaybı yaşandığını belirterek bu yıl kaybın yüzde 50’lere ulaşabileceği uyarısında bulundu.

BARAJLARDA SU SEVİYESİ DİPTE

“Geçen yıl kuraklıktan dolayı ciddi verim kayıplarımız olmuştu. Bu yıl ise hem kuraklık hem de sıcaklık daha şiddetli. Görünen o ki rekolte kaybı daha da fazla olacak” diyen Ülgüdür, özellikle incir ve zeytin üreticilerinin büyük sıkıntı yaşadığını söyledi. Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda DSİ yetkililerinin verdiği bilgiye göre, barajlarda su seviyesi “dip savak” seviyesine ulaştı ve alınan kararla sulamanın durdurulacağı bildirildi. Başkan Ülgüdür, “Biz sulamanın en az 10 gün daha devam etmesini bekliyorduk. Ancak Söke bölgesine aktarılan yüksek miktarda su nedeniyle bu tarih erkene çekildi. Çiftçimiz için büyük bir mağduriyet söz konusu. Özellikle ikinci kat sulamasını tamamlayamayan üreticilerimiz için erkenden duyuru yaparak önlem alınmasını istedik” ifadelerini kullandı. Kuraklığın etkilerini azaltacak önemli bir projenin yıllardır bekletildiğini de dile getiren Ülgüdür, Dalaman Çayı’nın Kemer Barajı’na bağlanması projesinin nihayet Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını ifade etti. “Bu proje 20 yıldır konuşuluyor. Şimdi onaylandı ama en erken 5 yıl sonra tamamlanacak. Bu proje zamanında hayata geçirilmiş olsaydı, bugün bu sıkıntıları yaşamazdık” diyerek geç kalınan adımların tarıma etkisine dikkat çekti. Barajlardan su verilemeyecek olması pamuk üreticisini de derinden etkiledi. Ülgüdür, “Pamuk için en az iki kez daha sulama yapılması gerekiyor. Bunu artık çiftçilerimiz kendi imkânlarıyla, yeraltı sularıyla yapacak. Mazot, elektrik zaten çok pahalı. Üretici gerçekten zor durumda. Ürün para etmiyor, masraf katlanıyor” diye konuştu.

İNCİRDE KALİTE KAYBI

İncir üretimi konusunda da endişeli olduklarını dile getiren Ülgüdür, özellikle ihracatlık kaliteli incir miktarında ciddi düşüş olacağını ifade etti. “Bir ağaçtan 50 kilo ürün alsak, bunun sadece 3-4 kilosu ihracata uygun olacak. Geri kalanları düşük kalite, hurda sınıfına giriyor. Kuraklık nedeniyle meyve yeterince olgunlaşamıyor. Üstelik dağ köylerinde sulama imkânı da yok. Yüzde 2-3 gibi çok sınırlı bir kesim ancak sulama yapabiliyor” dedi. Kuru incir hasadının yaklaşık 15 gün içinde başlayacağını belirten Ülgüdür, “Şu anda yeşil incir hasadı başladı ama bizim asıl ürünümüz kuru incirdir. Bu yıl ne yazık ki rekolte düşüklüğü kadar kalite düşüşü de söz konusu olacak” dedi.