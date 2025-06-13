Susuz tarım umutsuz gelecek

Türkiye, son yıllarda etkisini giderek artıran kuraklıkla mücadele ederken, uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Tarımda hem verim hem kalite düşerken barajlardaki su seviyeleri kritik sınırlara geriledi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, kuraklığın artık dönemsel değil, kalıcı bir sorun haline geldiğini belirterek sürdürülebilir su politikalarının yaşama geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Baki Remzi Suiçmez, Türkiye’nin uzun süredir farklı dönemlerde kuraklık yaşadığını ancak 2020’den bu yana neredeyse kesintisiz bir kuraklık periyodunda olduğunu belirterek “Kuraklık tarımsal üretimi hem miktar hem kalite açısından ciddi biçimde etkiliyor” dedi.

‘TARIMDA TASARRUF OLMAZ’

Ege Bölgesi’nde pamuk üretimi yapılan alanlarda geçmiş yıllarda gereken suyun yeterince sağlanamadığını hatırlatan Suiçmez, “Geçen yıl üç kez verilmesi gereken su neredeyse bir kez verildi, bu yıl da durum farklı değil. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin resmi raporlarına göre, İzmir ve Denizli’de sulu tarım sorunları nedeniyle mısırdan buğdaya yönelişte yüzde 15-30’luk bir kayış yaşandığı tahmin ediliyor” dedi. Suiçmez, “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Eylem Planı’nın kâğıt üzerinde kaldı. Sulama yatırımları hızla tamamlanmalı, basınçlı sistemlere geçilmeli. Ancak çiftçinin bunu tek başına yapması mümkün değil. Devlet güçlü bir destek sunmalı. Tarımda tasarruf olmaz. Stratejik ürünlerde üretim desteklenmeli. Kuraklık çiftçinin kaderi haline getirilmemeli” dedi.

‘YILLARDIR UYARIYORUZ’

Prof. Dr. Doğan Yaşar da Türkiye’nin su yönetiminde ciddi eksiklikleri bulunduğunu belirtti. Yaşar, “Yıllardır uyarıyoruz ama önlem alınmıyor. Nüfus artışı ve yazlık bölgelerdeki yoğunluk su kaynaklarını tüketiyor. Örneğin Çeşme’nin nüfusu yazın 1 milyona çıkıyor. Araba yıkamak ve bahçe sulamak yasaklandı. Bu çok yerinde bir karar. Su milli güvenlik meselesidir. Billboardlarda uyarılar olmalı, hobi bahçelerine su verilmemeli. Gerekirse kapatılmalı” dedi. Dünyada alınan önlemlerden örnekler veren Yaşar, “Fransa’da plastik çocuk havuzu satışı yasaklandı, havuz suları boşaltıldı. İspanya’da kaçak kuyu açana hapis cezası veriliyor. Biz ise hâlâ bilinçsiz su kullanımıyla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BODRUM’UN SUYU BİR HAFTADA DÜŞTÜ

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da Kurban Bayramı tatili kapsamında 50 binden fazla araç giriş yaptı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 85’i aşarken plajlar ile birçok işletmede yoğunluk oluştu. İlçedeki su tüketimi de yoğunluğa bağlı olarak arttı. Buna bağlı Bodrum’u besleyen barajlardaki doluluk oranlarında düşüş yaşandı. Bodrum’a içme suyu sağlayan ve 3 Haziran’da itibarıyla yüzde 50 doluluğa sahip Geyik Barajı’nda su seviyesi yüzde 48’e; yüzde 32 doluluğa sahip Mumcular Barajı’nda yüzde 31’e geriledi.



