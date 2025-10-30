Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri sahiplerini buldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından kentteki tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan doğru çalışmaları özendirmek, koruma bilincini yaygınlaştırmak ve olumlu örneklerin çoğalmasını sağlamak amacıyla verilen Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri bu yıl 21’inci kez düzenlendi. İzmir il sınırları içerisinden gelen 72 başvuru değerlendirmeye alındı. Seçici Kurul incelemesi sonucunda ön elemeyi geçen 50 başvuru ödül töreniyle onurlandırılacak.

BİRÇOK DALDA ÖDÜL VERİLDİ

Tarihi mirasa sahip çıkan, koruyarak yaşatan ve bu alanda katkısı, emeği bulunan İzmir ile ilgili tüm çalışmalara açık olan yarışmada birçok kategoride ödül verildi. “Tarihi Yapıda Yaşam”, “Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması", “Esaslı Onarım”, “Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı” ve “Tarihine Sahip Çıkan Eğitim Projelerinin Onurlandırılması” kategorilerinde başvurular kabul edildi.

Ödüle değer görülen çalışmalar şöyle:

Tarihi Yapıda Yaşam Ödülü​ (Konut)

Necla Umur Evi (Birgi) - Jüri Özel Ödülü

Filippucci Evi (Buca)

Sevi ve Hakan Şeneken Evi (Buca)

Nurten ve Halil İbrahim Ot Evi (Birgi)

Esma ve İbrahim Çetinkaya Evi (Bademli, Ödemiş)

Hatice Çetin Evi (Bademli, Ödemiş)

Meltem Sağlam Evi (Bergama)

Tarihi Yapıda Yaşam Ödülü​ (Üretim-Ticaret)

Töngül Pide Fırını (Ödemiş)

Mustafa Erdoğan, Bileyici (Tire)

Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması Ödülü

Erol Yünel, Keçeci (Bademli, Ödemiş) - Jüri Özel Ödülü

Uğur Karataş, Cam Boncuk Ustası (Nazarköy, Kemalpaşa)

Bekir ve Mehmet Yavaş, Havutçu (Torbalı)

Etem Pir, Terzi (Tire)

Ramazan Kavas, Semerci (Bergama)

Özgün İşlevin Korunduğu Esaslı Onarım Ödülü​

Burcu ve Mahir Kaplan Evi (Çeşme)

Proje Müellifi: Burcu Kaplan

Yapı Sahibi: Mahir Kaplan

Yüklenici: UMART Mimarlık Mühendislik Ltd. Şti.

Özgün İşlevin Değiştirildiği Esaslı Onarım Ödülü​

Arkas Sanat Göztepe \ Ayşe ve Seniha Mayda Köşkü - Jüri Özel Ödülü

Proje Müellifi: Seda Özen Bilgili

Yapı Sahibi: Lucien Arkas

Yüklenici: Korhan Çerçi

Tarihi Çevre Ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı Ödülü

Selim Bonfil, Sarit Bonfil, Dilek Himam, Bekir Şikar “İzmir’de Kadın Şapka Kültürü” (Sergi, Katalog, Film)

Sedef Tunçağ “Urla Belge ve Anılarla” (Kitap)

Nesrin Uyal Ortan “Girit’ten Urla’ya: Mübadil Uyal Ailesinin Öyküsü” (Kitap)

Tarihine Sahip Çıkan Okul Projelerinin Onurlandırılması

Jüri tarafından yapılan inceleme sonucunda eğitim projeleri ve bilinçlendirme çalışmaları, genç nesillerin kültürel mirasa olan ilgisini artırmak ve katılımlarını teşvik etmek için teşekkür ve özel teşekkür belgeleri ile onurlandırıldı.

Özel Teşekkür alan okullar

Konak Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören MTAL, TÜBİTAK 4004 Kültürel Miras ve Arkeoloji Işığında Mesleki Eğitimde İllüstrasyon Uygulamaları,

Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe Kampüsü, Antik Teos’un Fısıltısı,

Özel Mavişehir Sınav Anadolu Lisesi, Geçmişin İzleri Sazak Köyü’nün Mübadele Hafızası,

TED Aliağa Koleji Vakfı Ortaokulu, Çömlekten Evrensele İzmirin Yankısı,

Teşekkür alan okullar

-Güzelbahçe Özel Kent Ortaokulu, Kentin Karıncaları Hoşgörü’nün Başkenti İzmir

-İTÜ Geliştirme Vakfı, Antik Egeden Günümüze Şifalı Bitkilerin İzinde

-Özel Mavişehir Sınav Anadolu Lisesi, Ege Bölgesi Geleneksel Dokuma Ustalarına Bir Örnek: Nurefşan Yaykal

-Konak Özel Türk Ortaokulu, Smyrna Antik Kentine Yolculuk

-Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi, İzmir Tarihinden Bir Kesit Ekmek Karneli Yıllar

-İzmir Özel Gelişim Koleji, Toprağın Hafızası Menemen Çömlekçiliği

-Özel Karşıyaka Sınav Koleji Anadolu Lisesi, Akustik Mirasın İzinde: Def ile Sesin Yolculuğu

-İYTEV Yücel Tonguc Koleji Urla, Yaşayan Anıtlarımız, Gazilerimizle Tarihe Yolculuk

-Uğur Okulları Bornova Kampüsü, Göğe Uzanan Zaman

-Özel Gelişim Anadolu Lisesi, Kemeraltında Foto Safari Macerası

-İzmir Özel Karşıyaka Sınav Koleji Ortaokulu, İzmir’in Tarihi Gizemli Yeri Klaros Kutsal Alanı

-Özel Şirinyer Sınav Koleji Anadolu Lisesi, Hacı Andonyadis Kulesi

-Karşıyaka Sınav Koleji Anadolu Lisesi, Kızlarağası Hanı

-İzmir Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü Anadolu Lisesi, İzmir’in Çok Kültürlü Kimliği

-Özel Uğur Okulları Örnekköy Kampüsü, Menemen Testileri ve Çömlekçilik Geleneği

-Özel Uğur Okulları Karşıyaka Kampüsü, Unutulmuş Bir Miras

-Özel Konak Radikal Anadolu Lisesi, Zamanın Sofrası

-İzmir Özel Gelişim Koleji, Mezar Taşlarında Üç Din, Ortak Dil: İnançlar Arası Semboller ve Mesajlar

-Özel Bahçeşehir Koleji Çiçekli Kampüsü, Agamemnon Kaplıcalarından Balçova Termale

-Özel Bornova Bayraklı Uğur Fen Lisesi, Bellekten Sofraya İzmir Mutfağının Kemeraltı’ndaki İzleri

-Özel Buca Radikal Anadolu Lisesi, Yerel Tarihimizi Korumak

-Özel Bornova Bayraklı Uğur Okulları, Rüzgarın Anlattığı Şehir

-TED Aliağa Koleji Vakfı Özel Lisesi, Geçmişten Geleceğe Akan Miras

-Özel İzmir Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Anadolu/Fen ve Teknoloji Lisesi, Tayyare Sineması

-İzmir Bahçeşehir Koleji İzmir Kuzey Kampüsü Ortaokulu, Taşlarda Saklı Hikayeler Menemen Taşhan

-İstek İzmir Okulları Ortaokulu, Çocukların Gözü İle Kültür Mirası İzmir-Bisikletli Kültür Rotaları

-TED İzmir Koleji Urla, Tarihin Şifa kaynağı: Gülbahçe Ilıcası

Seçici Kurul üyeleri

Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri’nin bu yılki Seçici Kurul Başkanlığı’nı İstanbul Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy yürüttü. Asil Seçici Kurul, Marmara Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık, Restorasyon Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Nurdan Kuban Orcan, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü E. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şakir Çakmak, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Çiler Çilingiroğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden Prof. Dr. Şebnem Gökçen, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Doç. Dr. Esin Özdemir Ulutaş ve Yüksek Mimar Restorasyon Uzmanı Ercüment Kuyumcu’dan oluştu. Yedek Seçici Kurulda ise; Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’ndan Araş. Gör. Dr. Ayşe Çelebi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Araş. Gör. Hüseyin Küçükoğlu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatları Ana Bilim Dalı’ndan Araş. Gör. Zeynep Özkan Tekneci ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nden Araş. Gör. Pınar Gökçınar Balkan bulunuyor.