Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda şenlik zamanı

Konak Belediyesi tarafından düzenlenen Kemeraltı Şenliği coşkulu bir açılışla başladı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Tarihi Çarşı’ya hareket getiren şenliğin ilk gününde, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da etkinlik alanını ziyaret ederek vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Şenliğin açılış programı kapsamında Kızlarağası Hanı önüne kurulan sahnede ilk olarak Konak Belediyesi Kültür Orkestrası sahne aldı. Müzik dinletisinin ardından Tangoizm Dans Stüdyosu’nun tango gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı.

Günün finalinde ise spor eğitmenleri eşliğinde aerodans ve DJ Uncle-C performansıyla Kemeraltı’nda şenlik coşkusu yükseldi. Şenliğin ilk gününde yalnızca müzik ve dans değil, sanat etkinlikleri de yoğun ilgi gördü. Kemeraltı girişinde karikatür sanatçıları vatandaşlara canlı çizimler yaparken, Tarihi Çarşı’nın farklı noktalarında bulunan sergiler sanatseverleri ağırladı. Eskiiz Sanat Galerisi’nde “Uluslararası Grup Sergisi”, YOLO Art & Lounge’daki Melody Abedy Resim Sergisi ve Arya Kamalı Uluslararası Kültür Sanat Merkezi’nde “Arya Kamalı Kemeraltı Hikayeleri Minyatür Sergisi” ziyaretçiler tarafından beğeniyle gezildi. Ayrıca Eskiiz Sanat Galerisi’nde düzenlenen Tarık Günersel’in Mozaik Destan Projesi ve bu projenin ilk kitabı olan “Flashes of Nikola Tesla” üzerine gerçekleşen söyleşi ve imza etkinliği sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

BAŞKAN MUTLU: HEPİMİZ İÇİN ÇOK ÖZEL BİR YERE SAHİP

Herkesin hatıralarında Kemeraltı’nın ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Kemeraltı, hepimiz için çok özel bir yere sahip tarihi bir çarşı. Hepimiz çocukken burada kaybolduk, bayramlıklarımız buradan alındı. Bütün hayatımız Kemeraltı’nda geçerdi. Zamanla kentin merkezi değişse de Kemeraltı’nın tarihi dokusu, alışveriş keyfi ve eşsiz lezzetleri her zaman ayrı bir değer taşıdı. Biz de bayrama kadar her gün burada müzik, sanat ve tarihle bir araya gelelim, eski bayramların coşkusunu yeniden yaşayalım istedik. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum” sözleriyle bir hafta boyunca tarihi hanlarından meydanlarına, her sokağında bambaşka bir heyecanın yaşanacağı Kemeraltı Şenliği’ne tüm İzmirlileri davet etti.

“ÇARŞIMIZDA UZUN ARADAN SONRA İLK KEZ HAREKETLENME OLDU”

Şenlik sayesinde Kemeraltı’na bayram öncesinde hareket ve bereket geldiğini belirten esnaf İlhan Yaylalı, “Çarşımızda uzun bir aradan sonra ilk kez hareketlenme oldu. Başkanımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Herkesin ellerine sağlık” dedi. Kemeraltı’na çok sık geldiğini ve böyle bir etkinlikle karşılaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Günhan Gezginoğlu, “Kemeraltı’na son zamanda daha çok gelmeye başladım. Böyle bir etkinliğin olması çok hoşumuza gitti. Bizi mutlu ettiniz, buradan geçen herkesi gülümsettiniz” ifadelerini kullandı. Şenliğe katılanlar arasında yer alan Sultan Erkek ise duygularını şu sözlerle anlattı: “Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, şenlik çok güzel. Evde oturmaktansa böyle etkinliklerle hayata bağlanıyoruz.”

23 MAYIS’A KADAR DEVAM EDECEK

23 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan Kemeraltı Şenliği kapsamında konserler, dans gösterileri, atölyeler ve söyleşiler Abacıoğlu Hanı, Filibeli Hanı, Balıkçılar Meydanı, Milli Kütüphane Caddesi ve Salepçioğlu İş Hanı’nda İzmirlilerle buluşmaya devam edecek. Kemeraltı’nın tarih kokan sokakları müziğin ritmi, sanatın renkleri ve dansın coşkusuyla ziyaretçilerini konuk ederken Çarşı esnafına da can suyu olacak. Kültürel Miras Gezileri ile zenginleşecek şenlik sayesinde Kemeraltı, yeniden hayat bulacak. Etkinlik programına Konak Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından veya web sitesinden ulaşılabiliyor.