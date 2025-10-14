Tarım, gıda ve yoksulluk İzmir’de konuşulacak

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) İzmir Şubesi 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında “Tarım-Gıda ve Yoksulluk” başlıklı panel düzenleyecek. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 16 Ekim Perşembe saat 14.00’de SDD İzmir Şubesi Başkanı Cengiz Onur moderatörlüğünde yapılacak panelde gıda krizi, kıtlık ve açlık konusunda yapılması gerekenler, dünyada ve Türkiye’de tarımda nelerin olduğu, nereye gittiği, üreticilerin nasıl örgütlenmesi gerektiği, gıda sektöründeki tekelleşme, yapay gıda sorunu gibi konular konuşıulacak.

Panelde Ege Üni. Ziraat Fak. Emekli Öğrt Üyesi Prof. Dri Mustafa Kaymakçı, Dokuz Eylül Üni. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yaşar Uysal, SDD Genel Başkanı ve Ziraat Mühendisleri Odası eski Genel Başkanı Sami Doğan konuşmacı olarak katılacak.