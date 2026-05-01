Tarımın rotası Ödemiş’te çiziliyor

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, tarım ve hayvancılık sektöründeki teknolojik gelişmelerin ile yeni nesil üretim altyapılarının sergilendiği "Ödemiş 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı" düzenlenen törenle açıldı. Ödemiş Belediyesi ev sahipliğinde, Ödemiş Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlenen fuar; yüksek verimlilik odaklı tarım makineleri, dijitalleşen üretim sistemleri ve katma değerli üretime yönelik yenilikçi çözümleri sektör temsilcileriyle buluşturuyor. Açılış töreni, Ödemiş Belediye Bandosu’nun dinletisi ve halk oyunları ekibinin zeybek gösterisiyle başladı. Törene; İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Ödemiş Ticaret Odası Başkanı İbrahim Surav ile oda başkanları, üreticiler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

"ARTIK TARIM SEZGİYLE DEĞİL, VERİYLE BÜYÜYOR"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir’in tarımda çeşitlilik, kalite ve ihracat gücüyle stratejik bir merkez olduğuna dikkati çekti. Suya bağımlılık ve iklim krizine değinen Yıldır, "İzmir Tarım Master Planı; sürdürülebilir üretim, gıda arzı ve teknolojinin entegrasyonuna odaklanmaktadır. Artık tarım sezgiyle değil, veriyle büyüyor; bu fuar da dönüşümün önemli bir buluşma noktasıdır" ifadelerini kullandı. Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ise artan gıda ihtiyacı ve sınırlı su kaynaklarının daha planlı ve sürdürülebilir üretimi zorunlu kıldığını vurgulayarak, "Amacımız, tarımsal birikimi koruyarak teknolojiyi doğru şekilde entegre etmek ve üretimi daha ileri taşımaktır" dedi.

"ULAŞIM AĞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÜRETİCİNİN ÖNÜNÜ AÇACAK"

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, ilçenin kişi başına düşen büyükbaş hayvan sayısıyla Türkiye'nin önemli üretim üslerinden biri haline geldiğini kaydetti. Üretmek kadar pazara hızlı ulaşımın da kritik olduğuna işaret eden Turan, süt gibi zamanla yarışan ürünlerde kalite ve gelirin korunması adına ulaşım ağlarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

GELENEKSEL BUZAĞI GÜZELLİK YARIŞMASI DÜZENLENECEK

Türkiye’nin dört bir yanından çiftçiler, ziraat mühendisleri ve yatırımcıları ağırlayan fuar kapsamında çeşitli teknik sunumlar ve uygulamalı eğitimler de gerçekleştirilecek. Ayrıca fuarın son günü olan 3 Mayıs Pazar günü saat 13.30’da, Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda "Geleneksel Buzağı Güzellik Yarışması" düzenlenecek. 0-3 aylık buzağıların sağlık, bakım ve görünüm kriterlerine göre değerlendirileceği yarışmada dereceye giren üreticilere ödüller verilecek. Konuşmaların ardından organizasyona katkı sağlayanlara plaket takdim edildi. Protokol üyeleri, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fuar alanındaki stantları ziyaret ederek yenilikçi tarım teknolojileri hakkında bilgi aldı. Fuar, 3 Mayıs'a kadar ziyarete açık kalacak.