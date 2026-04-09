Tek devrelik Göz Göz puana yetmedi

Süper Lig'deki erteleme maçında Göztepe, Alper Akarsu'nun düdük çaldığı maçta evinde geçen hafta Trabzonspor'a yenilerek şampiyonluk yolundaki avantajını zayıflatan lider GS'yi ağırladı. Ligin 20'şer golle en az gol yiyen iki takımın mücadelesinde Göztepe'de sarı kart cezalısı Bokele, GS'de ise sarı kart cezalısı Abdülkerim'in yanında sakat olan Osimhen forma giyemedi. Göztepe'de sakatlıkları süren kaptan İsmail ve Furkan kadroda yer almadı. Efkan uzun süre sonra maça 11'de başladı. GS'de Sara, Icardi, Lang ve Toreira kulübede kaldı.

Maç öncesinde TFF'nin aldığı karar gereğince Türkiye A Milli Takımı’nda da teknik direktörlük yapan ve önceki gün yaşamını yitiren Mircea Lucescu için saygı duruşunda bulunuldu. GS sahaya "Seni Unutmayacağız Mircea Lucescu" pankartıyla çıktı.

Tribünlerin tamamen dolduğu Göztepe Gürsel Aksel'de GS taraftarı da ayrılan bölümü doldurdu.

İki takım şu 11'le sahaya çıktı:

Göztepe: Lis-Godoi, Heliton, Taha-Arda, Dennis, Miroshi, Efkan, Chernı-Juan, Janderson.

GS: Uğurcan-Singo, Sanchez, Lamina, Eren- Sallai, İlkay, Aspirilla, Boye- Barış, Sane.

GS İLK YARIDA İKİ GOL BİRDEN BULDU

Maçın daha 5. dakikasında GS soldan kullanılan frikiğe Barış'ın arka direkteki kafasıyla 1-0 öne geçti. Golün şoku sürerken GS 10'da sol kanattan yine etkili geldi, Aspirilla'nın zor pozisyondaki kafası az farkla dışarı çıktı. 19'da ise Göztepe beraberlik şansını tepti; defanstan kaptığı topla içeri giren Arda'nın yerden sert şutu Uğurcan'ın müdahalesi ile havalandı, ayağa kalkan Uğurcan topu bloke etti. Hemen bir dakika sonra sol kanadı etkili kullanan konuk ekipten çaprazdan İlkay vurdu, defansa çarpıp havalanan top Lis'in müdahalesine karşın uzak köşeden içeri girdi ve skor 2-0'geldi.

Göztepe'nin pozisyon üretmekte zorlandığı ilk yarıda 32'de Sallai acele etmese fark üçe çıkabilirdi; maçın iyilerinden bu oyuncunun plasesi uzak direkten az farkla dışarı çıktı. 40'ta GS yine etkili geldi, Salai'nin yakın mesafeden sert şutunu Lis kornere çelmeyi başardı ve devre 2-0 GS'nin galibiyetiyle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GÖZTEPE KENDİNE GELİP FARKI BİRE İNDİRDİ AMA ARKASINI GETİREMEDİ

takım da ikinci yarıya aynı 11'le çıktı. İlk yarıda silik ve ürkek bir görüntü veren Göztepe ikinci yarıya asıl kimliğini sahaya yansıtan bir anlayışla başladı ve 50'de çabucak aradığı golü de buldu. Soldan gelen ortaya Juan'ın nefis kafası skoru 2-1'e getirdi. Golden sonra da Göztepe baskılı oyununu sürdürdü. 56'da Miroshi kesti, Cherni'nin gollük kafasını Uğurcan güçlükle kornere çeldi. Kornerden gelen topa Heliton'un kafası üstten dışarı çıktı. 59'da ev sahibi sarı kırmızılılar inanılmaz bir gol kaçırdı; Efkan ceza alanında Juan'ı gördü, onun vuruşunu kalabalık defans içinde tamamlayan Janderson'ın vuruşu yan direği yalayarak dışarı çıkarken GS şanslıydı.

60'ta Efkan'ın frikiğine Heliton'un kafası dışarı çıktı. Bu dakikada GS'de Eren ve Aspirilla çıktı, Sara ve Jakops oyuna girdi. 67'de Efkan'ın 25 metreden nefis frikiği yandan çok az farkla dışarı çıktı. 73'te Arda kesti, Juan'ın kafası Uğurcan'da kaldı. Bu dakikada Efkan yerini Antunes'e bıraktı. Göztepe'nin iyi gittiği ve beraberlik sayısını aradığı anlarda 75'te ikinci kez duran toptan golü bulan GS oldu. Sara'nın sağdan kullandığı kornere kafayı vuran Lamina topu ağlarla buruşturup farkı yeniden ikiye çıkardı;3-1. Golden sonra konuk ekipte İlkay çıktı, Toreira girdi. Göztepe'de 80'de Janderson ve Dennis çıktı Krastev ve Jeh girdi. 83'te Krastev ceza alanında vurdu, Uğurcan'da kaldı top. 85'te GS'de Sallai-Kaan, Icardi-Sane değişiklikleri yapıldı. Maç böylece 3-1 GS'nin galibiyetiyle sonuçlandı.

GÖZ GÖZ İKİ DURAN TOPLA YIKILDI

İlk yarıda çok silik ve kimliğinden uzak bir görüntü sergileyen Göztepe, devre arasında Stoliov'un uyarılarıyla ikinci yarıda silkinip kendine gelse de ilk yarıda olduğu gibi yine bir duran toptan kalesinde gol görerek sahadan puansız ayrıldı. İki duran topla Göz Göz yıkılmış oldu. GS ise ilk yarıda yakaladığı silik ve ürkek Göztepe'ye karşı iki fark yakalayarak ikinci 45 için büyük avantaj elde etti ve bir duran top golü daha bularak maçı kopardı. GS'de Lamina ve Sallai sahanın ve takımının en iyileriydi. GS ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı Göztepe'nin defansı tel tel döküldü. Özellikle duran toplardaki zaaflar dikkat çekti. Stoliov'un rakip kim olursa olsun maçın 90 dakika ve iki devre olduğunu anlaması, takımını buna göre hazırlaması gerekiyor. Tek devrelik Göztepe sonuç alamıyor.

GÖZ GÖZ'ÜN AVRUPA İDDİASI SÜRÜYOR

İstanbul’un sarı kırmızılıları 3 puanla sahadan ayrılarak şampiyonluk için yarıştığı ensesindeki rakipleri FB ve TS ile arasındaki makası korumayı başardı. Göztepe ise yenilse de beşinci sıradaki yerini Başakşehir'in 2 puan önünde korudu. Göz Göz'ün önümüzdeki maçı yine kendi sahasında Kasımpaşa ile.