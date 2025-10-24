Tekstil alarm veriyor

Ege Bölgesi’nde tekstil sektörü, ekonomik kriz, yüksek maliyetler ve belirsizlikler nedeniyle ciddi bir daralma yaşıyor. Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Yasin Akçakaya ve Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Osman Nuri Kes, destek gelmezse iflasların devam edeceğini söyledi.

ÖNLEM ÇAĞRISI

Yasin Akçakaya, “Son 3 yılda ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve izlenen ekonomi politikaları, düşük kur, yüksek faiz ve yüksek enflasyon politikası maalesef sektörü bugünkü noktaya getirdi” dedi. Krizin geçici mi yoksa yapısal bir çöküş sinyali mi verdiği sorusuna yanıt veren Akçakaya, “Sektör ayakta kalmaya çalışıyor. Çok acil önlemler alınmazsa çok daha fazla firmamızı ve yetişmiş istihdamımızı kaybedeceğiz. Sektör bu günlere çok kolay gelmedi ancak çok kolay kaybediyoruz. Devlet desteği şart; yoksa sektör kendi içinde yapısal değişikliğe gidebilir” ifadelerini kullandı. Üreticilerin yaşadığı daralmayı değerlendiren Akçakaya, “Baskılanan kur ve yüksek enflasyon sebebiyle üreticilerimiz müşterilerine fiyat tutturamıyor ve sipariş alamıyor. Firmalarımızın genel giderleri çok arttı; rakiplerimizden yüzde 60 daha pahalıyız. Hazır giyim ihracatında dış ticaret fazlası veren en önemli sektörümüzdü. 2022’de 22 milyar dolar olan ihracatımız, 2024’te 17.9 milyar dolara geriledi. Bu yıl ise 16.5 milyar dolar seviyelerinde bekliyoruz. İthalat artıyor; 35 yıl sonra ilk kez dünya payımız yüzde 3’ün, AB payımız yüzde 5’in altına düştü” ifadelerini kullandı. İstihdamdaki duruma da değinen Akçakaya, “Rekabetçi olamadığımız için siparişler azaldı ve firmalar kapasite küçültmeye gitti. 2023’ten bugüne kadar sektörde yaklaşık 400 bin kişi işini kaybetti. Bu sayı maalesef artmaya devam edecek” diye konuştu.

‘SİPARİŞ DARALMASI VAR’

Osman Nuri Kes de “Nakit akış döngüsündeki belirsizlikler ve tıkanmalar, bankacılık ve finans sektöründe krediye ulaşamamak ile kredi maliyetlerinin yüksekliği, finansal döngüyü ciddi şekilde etkiledi” dedi. Kes, yüksek faiz ve düşük kur politikaları nedeniyle enflasyonun bu şekilde düşeceği hesaplarının ihracat açısından son derece zararlı ve tehlikeli bir ekonomi modeli yarattığını belirtti. Kes, “Kriz kalıcı mı bu durum 2026 itibarıyla netleşecek. Dünyada faizlerin düşmesi bekleniyor. Faizler düşerse piyasadaki para tekrar ticarete döner ve PMI eğrileri yükselir, alışveriş tekrar başlar. Fiyatlarımız ve maliyetlerimiz yüksek. Artan TL maliyetler ve sabit kurlar nedeniyle hâlâ yüksek maliyetlerle çalışıyoruz. Bu nedenle siparişlerin ne kadar döneceğini kestiremiyoruz” diye konuştu. Dış ticaret dengesinin tekstil için kritik önemde olduğunu vurgulayan Kes, “Siparişlerin azalması ve para kazanamamak, dış ticarette tekstil yönünde negatif bir etki yaratıyor. Yalnızca tekstil değil, kablo, mermer, traverten ve gıda sektörlerinde de TL maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle ciddi daralmalar yaşanıyor” dedi.